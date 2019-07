Colto in flagrante mentre tenta di rubare portafoglio ad anziano su metro | in manette

Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) Roma – Nei giorni scorsi a Roma gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Trevi-Campo Marzio, diretto da Mauro Fabozzi, hanno eseguito un servizio antiborseggio all’interno dellapolitana linea A, nella tratta compresa tra le fermate Termini e Spagna. Durante i controlli gli agenti alla fermataTermini, direzione Battistini, hanno sorpreso un uomo di 55 anni, napoletano, nell’atto di sfilare ildalla tasca di unsignore, in procinto di salire a bordo del treno. L’uomo tratto in arresto dovra’ rispondere del reato dito furto con destrezza. Il 55enne e’ stato trovato in possesso anche di una banconota da 100 euro ritenuta falsa, pertanto e’ stato denunciato per possesso di monete false. L'articoloindiadsu: inproviene da ...

