Secondo il CEO di Quantic Dream è il ray tracing ad essere la tecnologia più importante

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 29 luglio 2019) I titoli sviluppati dahanno sempre puntato sul fattore realismo per quanto riguarda la grafica. E David Cage, CEO della società, è molto entusiasta della nuovaray, tanto da credere che sarà quello il futuro per creare giochi che puntano sempre di più al realismo.Attualmente solo un numero limitato di giochi per PC supporta la funzionalità e per utilizzarla sono necessari sistemi di specifiche molto elevate, ma Xbox Scarlett supporterà il rayal suo lancio il prossimo anno, così come PlayStation 5."Gioco dopo gioco le tecnologie si evolvono, arrivano nuove piattaforme e tu punti sempre più sul realismo. Noi da un po' di tempo a questa parte stiamo cercando di avvicinarci sempre di più. Per questo penso che il raysia lachiave. Sarà interessante perché è grazie al rayche si migliora l'illuminazione, la profondità di ...

GiorgioPStream : Secondo il CEO di Zeiss sugli smartphone i sensori con oltre 40 MP non servono: il futuro è la fotografia computazi… - Albus961 : RT @TuttoAndroid: Secondo il CEO di Zeiss sugli smartphone i sensori con oltre 40 MP non servono: il futuro è la fotografia computazionale… - TuttoAndroid : Secondo il CEO di Zeiss sugli smartphone i sensori con oltre 40 MP non servono: il futuro è la fotografia computazi… -