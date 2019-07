No Man' s Sky VR è il sogno di tutti gli appassionati di fantascienza | secondo Sean Murray

F1 - GP GerMania 2019 : a che ora inizia e come vederlo in tv e streaming. Dirette e differite su Sky e TV8 : Oggi (domenica 28 luglio) alle ore 15.10 scatterà il GP di Germania, undicesima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Hockenheim andrà in scena una gara che si preannuncia spettacolare con Lewis Hamilton che partirà dalla pole position e punterà a proseguire il dominio della Mercedes. Alle sue spalle prenderanno il via nell’ordine Max Verstappen, Valtteri Bottas, Pierre Gasly e Kimi Raikkonen. Dopo i problemi nelle qualifiche la ...

F1 GerMania 2019 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Dalle emozioni in rosso targate Mick Schumacher (Diretta tv Sky Sport Uno F1 e differita TV8), al volante della Ferrari 2004 del celebre papà, alla grande delusione per il doppio ko tecnico in qualifica per le vetture di Maranello. È un sabato un pò dolce e molto amaro per la Rossa e i suoi tifosi ad Hockenheim. Dopo il batticuore amarcord per le evoluzioni di Schumi Junior, il popolo del Cavallino deve assistere ...

Mediaset Play su Sky On DeMand - ma solo per fibra e satellite : Forse ancora non lo sapete: siamo lieti di informarvi che Mediaset Play è stato integrato in Sky On Demand. Attraverso i box Sky o Sky Q, avrete accesso a questi contenuti, potendo vedere, per esempio, il palinsesto degli ultimi 7 giorni di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e delle altre emittenti del Biscione. Come riportato da 'digital-news.it', per potervi accedere dovrete essere abbonati alla pay per view di Murdoch tramite fibra o satellite ...

Pietrasanta in Concerto - ancora tre giorni di musica incantevole con Berezovsky - Krakauer e il trio Kiniazev-Benelli Mosell-GuttMan : Berezovsky, Krakauer e il trio delle meraviglie Kiniazev-Benelli Mosell-Guttman. ancora tre giorni di magica musica da camera nell’incantevole salotto del Pietrasanta in Concerto. Tredicesima edizione agli sgoccioli ma con i fuochi d’artificio previsti per il finale. Venerdì 26 luglio sarà il turno del virtuoso pianista Boris Berezovsky (soltanto omonimo dell’oligarca russo scomparso nel 2013), il 50enne moscovita con una carriera ad altissimo ...

First Man – Il Primo Uomo - la storia dell’allunaggio con Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong - è finalmente su SKY Cinema : “Questo è un piccolo passo per un Uomo, ma un grande balzo per l’umanità”. Lo spettatore entra in sala certo che saranno queste parole ad emozionarlo, le parole del Primo Uomo sulla luna. Saranno invece i suoni e le interpretazioni a impressionare la platea. First Man – Il Primo Uomo, la storia dell’allunaggio con Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong , è finalmente su SKY Cinema. Il regista Damien Chazelle, classe 1985, riporta sullo ...