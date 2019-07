Pallavolo – Mondiale U21 maschile | gli azzurrini medaglia d’argento

Fonte : sportfair

(Di domenica 28 luglio 2019)U21: glidellasonoin Bahrain La nazionale italiana under 21ha conquistato lanel Campionatodi categoria (in passato juniores), svoltosi in Bahrain. Dopo tre finali perse (1985, 1991, 1993), l’Italia non ce l’ha fatta a rompere la maledizione e oggi è stata battuta nel match per l’Oro 2-3 (25-17, 17-25, 23-25, 25-22, 12-15) dall’Iran. La sconfitta odierna non oscura, comunque, il fantastico cammino dei ragazzi di Monica Cresta: in tutto il torneo quello contro l’Iran, superato oltretutto 3-1 nella 2a fase, è l’unico ko subito. Per tutta la manifestazione glihanno messo in mostra una bellissima, lottando anche contro la sfortuna: Diego Cantagalli non è mai potuto scendere in campo per un infortunio alla mano. A distanza di 26 anni l’Italia ha così conquistato ...

AliceBariviera : Oggi la nazionale italiana di pallavolo under 21 si gioca la finale al mondiale. Allenati da una donna. ORGOGLIOSA… - Isolasport : l’Italia di Motzo è in finale al Campionato Mondiale under 21 maschile -