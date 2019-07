Juventus | possibile inserimento di Rugani come contropartita per arrivare a Chiesa

Calciomercato Juventus : nuovo attaccante per Sarri? Scambio possibile : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importantissime sul fronte attaccanti in casa Juventus. I bianconeri sono a lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, l’inserimento della Juventus nella trattativa tra Lukaku e l’Inter, non sarebbe solo un tentativo per infastidire gli eterni […] More

La Juventus sarebbe sulle tracce di Neymar - ma occhio al possibile scambio Dybala-Lukaku : Le prossime settimane per la Juventus potrebbero essere molto calde sul fronte mercato. Infatti, i bianconeri potrebbero stravolgere il loro attacco. Nelle ultime ore si parla di un'idea che starebbe balenando nella testa di Fabio Paratici, ovvero proporre uno scambio al Manchester United fra Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Inoltre, in Spagna continuano ad accostare il nome di Neymar ai colori bianconeri. Infatti, stando a quanto afferma il Mundo ...

Juventus - incontro Paratici-Pastorello : possibile interesse per Lukaku : La Juventus è pronta a riprendere la preparazione estiva alla Continassa, dopo la tournée asiatica che l'ha vista affrontare due match di International Champions Cup con Tottenham e Inter e un'ulteriore amichevole contro una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, il principale obiettivo attuale è quello di alleggerire una rosa che conta 27 giocatori, ma anche di ...

Calciomercato Juventus - sfida lanciata all’Inter per Lukaku : Dybala possibile contropartita per lo United : La Juventus fa sul serio per l’attaccante belga, lanciando la sfida all’Inter da tempo sul giocatore Non solo l’Inter, anche la Juventus si è messa sulle tracce di Romelu Lukaku. Il club bianconero ha intenzione di soffiare l’attaccante belga ai nerazzurri, che continuano ad avere problemi nel trovare l’intesa economica con il Manchester United. AFP/LaPresse La richiesta di 83 milioni è troppo eccessiva per la ...

Juventus - due settimane per arrivare a Pogba : Dybala possibile contropartita tecnica : La Juventus continua la sua tournée asiatica, dopo la bella vittoria contro l'Inter nella seconda partita di International Champions Cup. Dopo aver investito più di 100 milioni di euro, con l'unica cessione di Spinazzola che ha fruttato 25 milioni di euro, la necessità della dirigenza bianconera è piazzare gli esuberi sul mercato per alleggerire una rosa ricca (sono 27 i giocatori) e possibilmente per ricavare un tesoretto utile da poter ...

Neymar Juventus - affare possibile : spunta un nuovo decisivo indizio : Neymar Juventus – Dopo la clamorosa trattativa che ha portato Ronaldo in Italia lo scorso anno, i tifosi bianconeri tornano a sognare il colpo del secolo. Neymar in bianconero è molto più di una voce di mercato, è un sogno possibile. Il Barcellona sembra sempre più lontano da O Ney che così avrebbe dato la […]

Juventus - il sogno resta Pogba : per il Corriere dello Sport possibile scambio con Dybala : La Juventus vince ai rigori la seconda partita dell'International Champions Cup contro l'Inter, grazie ad un super Buffon che è riuscito a parare gran parte dei rigori della squadra di Antonio Conte. Prosegue il lavoro della dirigenza bianconera sul mercato, e l'esigenza principale resta attualmente cedere gli esuberi della rosa: sono tanti gli indiziati a lasciare Torino, si va da Joao Cancelo ai centrocampisti Khedira e Matuidi fino ad ...

Neymar Juventus - sogno possibile : nuovo retroscena incredibile con CR7 : Neymar Juventus – Tra Neymar e Cristiano Ronaldo scorre buon sangue. Buonissimo. L'ultimo incontro tra i fuoriclasse di PSG e Juventus ha confermato il feeling esistente tra i due e fatto venir fuori una volontà comune: giocare nella stessa squadra. Brasiliano e portoghese si sono ritrovati in occasione di uno spot pubblicitario girato a Torino: clima amichevole e disteso, una piacevole chiacchierata ed uno […]

Mercato Juventus - Sarri stregato dall'inglese : possibile arrivo dalla Premier : Mercato Juventus – Il Mercato bianconero continua a prendere forma, dopo l'arrivo di De Ligt, Paratici continua a modificare la difesa. Infatti il prossimo acquisto nel reparto difensivo potrebbe arrivare dalla Premier League. Nome nuovo sul taccuino degli uomini Mercato della Juventus. Si tratta di Danny Rose, terzino sinistro del Tottenham che piace molto a Maurizio Sarri, pronto a […]

Calcio - Coppa Italia 2020 : svelato il tabellone. Roma-Juventus possibile incrocio ai quarti di finale : Prima di scoprire quale sarà il calendario della prossima Serie A di Calcio, si è definito quest’oggi il tabellone della Coppa Italia 2020. Un’edizione che prenderà il via il 4 agosto con gli incontri che vedranno confrontarsi i club di Serie C e Serie D. Un percorso definito con chiarezza che porterà fino alla finale del 13 maggio 2020 allo Stadio Olimpico di Roma. Sono 78 le compagini che prendono parte alla rassegna, posizionate ...

Lotito su Milinkovic Savic : 'Sergej ha delle ambizioni - possibile offerta della Juventus' : Il mercato è pronto ad entrare nel vivo in Serie A, con le principali candidate alla vittoria del campionato la prossima stagione, Juventus, Napoli ed Inter, che sarebbero pronte ad investire su importanti giocatori. Come è noto alla Juve piace e molto Pogba ma costa molto: ecco che allora che potrebbe riaprirsi la pista che porterebbe a Torino Milinkovic Savic. Lo stesso presidente della Lazio Lotito ha confermato che il centrocampista potrebbe ...

Calciomercato Juventus - Chiesa : possibile accelerata con l’aiuto del giocatore : Il Calciomercato della Juventus torna a muoversi su Federico Chiesa. L’esterno offensivo della Fiorentina è un pallino di Paratici e piace parecchio anche a Maurizio Sarri che con lui completerebbe la batteria di esterni. La settimana appena iniziata potrebbe essere molto importante per la trattativa. E’previsto infatti un incontro tra l’Under 21 e Rocco Commisso, neo patron dei viola, per parlare del futuro. I bianconeri aspettano e nel ...

Neymar Juventus - ora è davvero possibile : tesoretto da 275 milioni : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi di "Rai Sport", la Juventus sarebbe pronta ad aprire il mercato cessioni per cercare di far cassa e finanziare le ultime operazioni di mercato in vista della prossima stagione. Cessioni che potrebbero fruttare circa 275 milioni di euro. Paratici e Nedved sono pronti a mettersi a lavoro. Quasi […]

Juventus - voci dalla Spagna : possibile scambio Dybala-Neymar con il PSG : La Juventus, dopo aver investito sul mercato più di 100 milioni di euro (con l'unica cessione di Spinazzola per 25 milioni di euro alla Roma) è pronta a dedicarsi alle cessioni, per motivi di bilancio ma anche per alleggerire una rosa ricca di giocatori. A rischio cessione ci sono Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic: probabilmente con la cessione di alcuni di questi giocatori, la dirigenza potrà decidere di investire ...