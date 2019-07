Fonte : ilnapolista

(Di domenica 28 luglio 2019) Lantus ha intensificato i contatti con lo United per soffiareall’Inter e i nerazzurri sono preoccupati. Non poco, scrive il Corriere dello Sport. Giovedì Paratici ha incontrato l’agente del calciatore, Pastorello, e ha messo su un’operazione che si basa sullo scambio con. E’ l’argentino che ha il pallino tra le mani: se accetterà di cambiare maglia, allora lapasserà in vantaggio sull’Inter. Se dirà di no, ad ogni modo, e se quella di Paratici si rivelerà solo un’azione di disturbo e non un interesse concreto, l’Inter non avrà comunque accesso a uno sconto significativo per l’ex Everton. Comunque vada a finire, insomma, i rapporti sull’asse Milano-Torino non sono destinati affatto a migliorare. In tutta questa storia avrà un peso fondamentale anche il volere di. L’attaccante si è promesso a ...

napolista : CorSport: Lo sgarbo della #Juve #all’Inter per #Lukaku. Decide #Dybala Se l’argentino accetterà di andare allo Unit… -