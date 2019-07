LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2019 in DIRETTA | Iffland rimonta le avversarie e

Fonte : oasport

(Di martedì 23 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito! 6.04: Rhiannanconquista il secondo oro consecutivo ai. Argento per la messicana Jimenez e bronzo per la britannica Macaulay. 6.02: INCREDIBILE! Sono 86.00 punti per Adriana Jimenez, che perde la medaglia d’oro per soli quindici centesimi di punto. La messicana chiude con 297.90 punti, vicinissima ai 298.05 di Rhiannan. Clamoroso epilogo della finale femminile. 6.00: Ultimo tuffo per la messicana Jimenez. Triplo indietro carpiato. Si gioca l’oro. 5.59: La britannica Macaulay conquista 85.80 punti con triplo rovesciato raggruppato, ma non basta per superare(295.40). Sarà comunque medaglia per Macaulay. 5.57: L’americana Bradley conquista 74.40 punti con il doppio avanti con un avvitamento e mezzo (280.80). Rhiannanne ...

