Heather Parisi soffro di agorafobia

Fonte : people24.myblog

(Di martedì 23 luglio 2019) La showgirlha rilasciato un’intervista via email al “Corriere della Sera”,e ha dichiarato che quando era arrivata in Italia negli anni Settanta era vista in maniera molto strana: “Venivo guardata come un’aliena, forse per via degli occhi azzurri o per via dei capelli lunghi fino al sedere, per la mia esuberanza o per il mio accento. Questo mi faceva sentire ammirata e mi affascinava”. “La ballerina ha raccontato che all’apice del successo non fu facile gestire i suoi ammiratori: “Ero inseguita in continuazione e per sfuggire all’abbraccio troppo caloroso dei fan dovevo nascondermi nei negozi:die la folla mi mette paura. A Milano e a Napoli i fan erano come guardie del corpo e mi proteggevano se mi spostavo per la città: li chiamavo i miei pretoriani”.

