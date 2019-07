The Flash 6 | il promo con un oscuro presagio e le news sul cast VIDEO

Il primo trailer di The Flash 6 conferma addii e nuovi arrivi al Comic-Con 2019 : dal nuovo ruolo di Tom Cavanagh a Bloodwork : Siamo sempre più convinti che The Flash 6 sia ancora un gradino superiore alle altre stagioni. Grant Gustin e i suoi riescono a migliorare di anno in anno così come migliorano i villain di turno e gli effetti messi in campo per renderli veri e se lo scorso anno il nemico è stato Cicada (in versione doppia), questa volta tutto sembra mirare al maxi evento di Natale, Crisis on Infinite Earths. Il primo trailer di The Flash 6 arriva al Comic-Con ...

Flash mob dei fan di Kate Bush ricrea la hit “WuThering Heights” : Flash mob a Sydney ispirato alla hit di Kate Bush "Wuthering Heights". Tante fan vestite di rosso, come la versione "red dress" del video della star britannica, hanno ricreato la danza del brano del 1978. Tre partecipanti hanno commentato così l'evento: "Era molto ventoso e infido. Ci siamo divertiti tantissimo", ha detto Maryanne. "Tante Kates. Troppe non bastano mai", ha aggiunto Chris. "Cosa stai dicendo Kate?", ha ironizzato Jodie. "È stato ...

In The Flash 6 cambia tutto per via di Nora? Dai nuovi costumi di Killer Frost e Barry ad un nuovo Capitano e Godspeed (Foto) : Succederà di tutto. Questa è l'idea che i fan si sono fatti su The Flash 6 e non sbagliavano alla luce dalle prime foto in arrivo dal set di Vancouver. Il cast è tornato al lavoro sul set per mettere insieme i primi episodi in vista del prossimo Comic-Con di San Diego e del lancio del primo trailer, almeno si spera, ma i curiosi hanno già mostrato sui social i primi scatti "spoiler" sulla nuova stagione. Quando ad ottobre The Flash 6 tornerà in ...

Un nuovo scienziato in The Flash 6 : confermato l’addio di Carlos Valdes? : Sono molti i fan che temono il peggio per il destino di Carlos Valdes alias Cisco Ramon in The Flash 6 e l'ultimo spoiler, a pochi giorni dal ritorno sul set da parte del cast, non fa che rendere tutto ancora più complicato. Il prossimo 2 luglio, Grant Gustin e i suoi torneranno sul set di Vancouver per mettere insieme i nuovi episodi della serie tv che tornerà in onda non prima del prossimo mese di ottobre ma che sarà protagonista al prossimo ...

Grant Gustin sul set di The Flash 6 : al via le riprese della nuova stagione : Il periodo buio sta per finire e presto tra episodi da guardare e riguardare e il ritorno sul set, finalmente avremo qualcosa di cui sparlare. Tra le novità dell'ultima ora c'è il ritorno di Grant Gustin sul set di The Flash 6 per l'inizio delle riprese. Ebbene sì, la lunga pausa estiva per gli attori della serie The CW sta per finire, così come quella dei loro colleghi, ed è ormai ufficiale che il velocista scarlatto e il suo team saranno sul ...

The 100 6×07 - viaggio nella mente di Clarke con flashback e grandi ritorni dal passato (promo 6×08) : Proprio come in un film di fantascienza, The 100 6x07 ci porta dentro la mente di Clarke, che come svelato nello scorso episodio, è ancora viva nel corpo di Josephine. I ricordi della protagonista fanno da sfondo alla sua disperata fuga e come intrappolati un un loop temporale, assistiamo ai momenti più salienti delle passate stagioni dello show. The 100 6x07 riporta in scena vecchi e dolorosi ricordi per Clarke, le cui scelte di ...

The CW annuncia le date di debutto di Batwoman - Supergirl 5 - The Flash 6 - Arrow 8 - Supernatural 15 e altro : The CW annuncia le date di debutto per la nuova stagione televisiva. Si parte il 6 ottobre. Le date di Batwoman, Supergirl 5, The Flash 6, Arrow 8 e Supernatural 15L’estate è appena iniziata ma i canali in chiaro americani sono già proiettati all’autunno. Dopo CBS, anche The CW ha annunciato le date di debutto delle sue serie tv. Qui la settimana di partenza è a ottobre, ma The CW ha sempre debuttato durante quel mese, strategia che ...

Dalle ultime stagioni di Arrow e Supernatural a The Flash e Batwoman : le date delle première delle serie The CW : The CW si prepara a rimanere senza due dei suoi pilastri ovvero Arrow e Supernatural. Le due serie si avviano verso la conclusione e proprio a partire dal prossimo ottobre inizieranno la loro corsa verso il gran finale e l'addio. Da una parte il solitario Oliver Queen e dall'altra i fratelli Winchester, tutto è pronto per un ultimo saluto in grande stile e proprio The CW, qualche ora fa, ha annunciato la data delle première delle sue serie tv a ...

Jessica Parker Kennedy in The Flash 6? Nora West Allen potrebbe tornare da Barry : Il finale della quinta stagione ha lasciato tutti senza fiato e adesso, a pochi giorni dal ritorno sul set, tutti si chiedono: Jessica Parker Kennedy tornerà in The Flash 6? La domanda è d'obbligo alla luce dell'affetto che il pubblico ha provato per Nora West Allen e le sue interazioni con i genitori seppur nel presente. E adesso? Presto i nuovi episodi inizieranno a prendere forma in attesa del prossimo Comic-Con 2019 dove sarà dato ampio ...

Arrow 6 sbarca su Italia1 dopo il finale di The Flash 4 : le novità sulla programmazione : Solo i fan più attenti e dediti si sono ritrovati ieri pomeriggio su Italia1 per due nuovi episodi di The Flash 4, il gran finale, che hanno segnato l'arrivo di Nora a Central City, e presto avranno a che fare con Arrow 6. Le avventure del velocista scarlatto sono terminate sulla rete giovane Mediaset ma non in tv visto che su Infinity continua ad andare in onda la quinta che racconta quello che è successo dopo l'arrivo della figlia di Barry e ...