Scherma | Mondiali 2019 | spadisti ai quarti di finale Domani l’assalto al podio

(Di domenica 21 luglio 2019) Gliazzurri compiono il loro dovere in questa settima giornata deidia Budapest. Il quartetto composto da Andrea Santarelli, Marco Fichera, Gabriele Cimini ed Enrico Garozzo) si è qualificato per idiandrà all’assalto del, con l’obiettivo di ottenere una medaglia e anche il maggior numero di punti in chiave qualificazione olimpica. La giornata era iniziata con il successo degli azzurri nei sedicesimi contro l’Uzbekistan per 45-30. Fondamentale diventata poi la sfida con la Germania negli ottavi die gli azzurri non hanno sbagliato. Vittoria bella e convincente per il quartetto italiano, che si è imposto con il punteggio di 39-31 al termine di una sfida che ha sempre visto gli azzurri in vantaggio.ci sarà, dunque, la sfida deidicontro l’Ucraina, che ha sorpreso i padroni di ...

