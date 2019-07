La sua casa sta per essere demolita | cambia il civico e viene demolita quella accanto

Donna perde il suo cane e come ricompensa per chi lo troverà offre la sua casa che vale 580.000 - 00 euro : Una Donna che ha più di settant’anni è disperata perché ha smarrito il suo adorato cane . La Donna è così disperata che ha messo un annuncio choc: è disposta a dare la sua casa che vale 580.000,00 a chi riuscirà a riportarle il cane. La vicenda è accaduta a Pechino e l’annuncio è stato caricato sui social. Il valore della casa, 4 milioni di yuan, pari a 580.000 euro ha fatto gola a tanti e, come era prevedibile, in tantissimi si sono ...

Australia - Rita decapitata dalla figlia a 57 anni : la sua testa trovata davanti casa dei vicini : Rita Camilleri, 57 anni, è stata decapitata nella sua casa di Sidney, in Australia, dalla figlia Jessica, di 25 anni, davanti al nipotino. La sua testa è stata poi posizionata fuori dalla porta d'ingresso dell'abitazione dei vicini. Gli agenti di polizia hanno definito questa come delle scene del delitto più orribili a cui abbiano assistito. Fermata, l'assassina sarà sottoposta a perizia psichiatrica.Continua a leggere

Higuain cerca casa. La sua 21 fuori dallo store della Juve : Pipita sempre più in bilico. Resta incerta la situazione di Gonzalo Higuain alla Juve. Dopo il cambio di maglia dell’argentino il club non ha ancora reso disponibile la sua numero 21 tra le maglie acquistabili sullo store. L’ennesimo segnale che il suo futuro in bianconero non è per nulla certo. Per lui continua a parlare il fratello-agente convinto che non ci siano dubbi sulla sua permanenza a Torino. Mentre a Roma già si festeggia ...

Giuseppe Conte - Bechis tira fuori le carte del catasto : quanto vale in più la sua casa da quando è premier : I conti in tasca, anzi in casa a Giuseppe Conte. Il Tempo tira fuori le carte e i dati catastali relativi all'avvocato di Foggia catapultato a Palazzo Chigi: la sua abitazione in centro a Roma una settimana prima che il professore diventasse premier valeva tra 872.300 euro e 1.201.200 euro. E oggi?

Salvini : non vedo l’ora di espellere Rackete e rimandarla a casa sua : Roma – “La nuova eroina della sinistra e’ stata interrogata per quattro ore… Ci sara’ un giudice che almeno stavolta fara’ rispettare le leggi, la sicurezza e la dignita’ del nostro Paese? Io non vedo l’ora di espellere questa viziata comunista tedesca e rimandarla a casa sua”. Matteo Salvini lo scrive su Facebook. L'articolo Salvini: non vedo l’ora di espellere Rackete e rimandarla a ...

Eros Ramazzotti single - eccolo mentre esce dalla sua nuova casa dopo la separazione da Marica Pellegrinelli : Recentemente Eros Ramazzotti ha annunciato assieme all’ex moglie Marica Pellegrinelli la fine del loro matrimonio. dopo dieci anni d’amore e due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, la coppia ha deciso di separarsi, mantenendo però una buona relazione. I due si sono sposati cinque anni fa e l’annuncio della fine del rapporto ha scosso alcuni fan. Le reazioni scomposte non sono mancate ed il cantante è intervenuto in favore dell’ex moglie ...

Clizia Incorvaia racconta la sua verità : “Dopo la separazione trovai Francesco Sarcina a casa con una. Riccardo Scamarcio? Fatti miei” : Dopo le accuse di tradimento Clizia Incorvaia aveva promesso di raccontare la sua verità sul triangolo tra lei, l’ex marito Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio. E così è stato. L’ex moglie del leader delle Vibrazioni ha scelto le pagine del Corriere della Sera per spiegare quanto accaduto. “Io e lui (Francesco Sarcina, ndr) ci eravamo già lasciati – ha raccontato Clizia – . Io specifico meglio le date: il 16 novembre, ...

Fondi Lega-Russia - Meranda indagato : perquisita casa sua e di Vannucci : Fondi Lega-Russia, Meranda indagato: perquisita casa sua e di Vannucci L’ex bancario e l'avvocato hanno detto spontaneamente di essere stati presenti all’incontro all’Hotel Metropol di Mosca con Gianluca Savoini e alcuni russi. I militari della Guardia di Finanza sono entrati nelle loro abitazioni nel ...

L'ex fidanzato di George Michael ha occupato la sua casa a Londra : Il cantante e Fadi Fawaz stavano insieme dal 2012 ed è stato proprio il parrucchiere a trovare il corpo del defunto compagno il giorno di Natale del 2016. Non essendo nel testamento, nessun erede vuole cedergli nulla. La fama di un artista del calibro di George Michael è eterna, un po’ come le lotte per la sua eredità. 96,7 milioni di sterline fanno gola a molti, forse anche al suo ultimo compagno, Fadi Fawaz, rimasto però con un ...

Nello Trocchia - terzo furto nella casa del giornalista. Morra : “Necessaria maggiore attenzione per la sua incolumità” : Nello Trocchia, giornalista di Piazza Pulita che da anni collabora anche con Il Fatto Quotidiano, è sotto vigilanza attiva per le sue inchieste su mafie, malaffare, intrecci tra politica, criminalità organizzata e gruppi eversori. Eppure per la terza volta, ha subito un furto nella sua abitazione in provincia di Napoli: gli è stato sottratto il computer con informazioni sensibili sui suoi lavori giornalistici. “Sento l’urgenza di richiedere ...

Rita Bernardini arrestata per la sua coltivazione casalinga di cannabis : L'esponente del Partito Radicale che da anni lotta per la liberalizzazione della coltivazione della cannabis è stata fermata dai carabinieri portata in caserma dai carabinieri, dopo che i militari hanno controllato la sua abitazione e ne sono usciti con delle buste di cannabis che lei coltiva a scopo terapeutico come più volte aveva avvisato. Rita Bernardini è stata arrestata questa mattina dai carabinieri a Roma in relazione alla sua ...

Compro oro - Mirko Rosa fugge durante lo sfratto della sua casa a Milano : era stato condannato per evasione fiscale : Quando l’ufficiale giudiziario si è presentato a casa sua per lo sfratto esecutivo, Mirko Rosa, l’ex re dei negozi Compro oro, si è barricato in casa, ha scagliato a terra i mobili ed è fuggito passando dal garage: quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare in casa non c’era più nessuno. L’uomo, che vive in un attico a Rescaldina, in provincia di Milano, è stato condannato in via definitiva per evasione fiscale a ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 12 luglio 2019 : Marina ospita Arturo a casa sua : Marina vuole scoprire se il misterioso senzatetto è davvero suo padre. Per questo lo invita a stare a casa sua.

Travers Beynon : su Instagram tutto finto! Nessuna ammucchiata a casa sua : Le immagini Instagram di Travers Beynon sarebbero il frutto di una serie di scenografie create solo per stupire: questa la rivelazione di una delle giovani presenti. Le immagini della Candy Shop Mansion di Travers Beynon sono dei fake? È quello che sostiene una ex delle "girls" del magante australiano del tabacco, solito ingolosire i suoi tantissimi fan con immagini Instagram dove sesso e lusso trasudano da ogni foto. Beynon è un ...