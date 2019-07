Graziano Rossi | “Valentino non è finito e tornerà a lottare per il podio | ma nel suo team

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019) Valentino, solitamente, è un personaggio che non ama particolarmente parlare di sé e, soprattutto quando è in vacanza dalla MotoGP, stacca da tutto e tutti. Per avere un quadro della situazione del “Dottore”, quindi, è utile sentire la versione di suo padre, uno che, come sempre, ama essere schietto e diretto. L’interlocutore ideale, quindi, per tentare di spiegare il difficile momento del nove volte campione del mondo, reduce da quattro gare tra le più complicate della sua carriera e la sensazione che il rapporto con la Yamaha abbia toccato i minimi storici. Dopo tante difficoltà, come purtroppo spesso capita, non sono mancate critiche e stilettate (su questo i social networks sanno spesso essere impietosi) che, come spiega, non hanno scalfito minimamente il pilota di Tavullia. “Critiche e attacchi personali? Non gliene frega ...

