Bastonato e soffocato da due donne che confessano | Ci siamo difese

(Di venerdì 19 luglio 2019) Claudio Carollo La vittima sarebbe stata convivente in un'abitazione a Vittorio Veneto delle due, la compagna e un'amica, che hanno confessato di averlo ucciso per difesa Si chiamava Paolo Viaj l'uomo trovato morto stamattina dai carabinieri in un'abitazione di Serravalle di Vittorio Veneto in provincia di Treviso. Il 57enne, disoccupato, sarebbe stato primae poicon un cuscino da due, per loro stessa ammissione, con cui si trovava la scorsa notte. Secondo la loro versione dei fatti il delitto sarebbe stato conseguente all'aggressione che avrebbero subito da Viaj a causa di motivi economici e dalla quale si sarebbero. Proprio per le escoriazioni che avrebbero riportato in seguito alla colluttazione le due si trovano adesso in ospedale sorvegliate dai militari. Entrambe sono indagate, ma per il momento non è stato emesso alcun ...

