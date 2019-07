Da Apollo 11 ad Artemis | perchè la NASA sceglie i nomi delle missioni spaziali nella

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019), Mercury, Saturn…. Negli anni 50 e 60 laaveva l’abitudine (e in parte la mantiene ancora oggi) di dare alletratti dalla mitologia greca, seguendo l’esempio dei militari che, nello stesso periodo, avevano chiamato i missili terra-aria Nike–Hercules e Nike–Ajax. Così nel ’56 il primo missile per i voli suborbitali venne chiamato Jupiter-C, dal nome di Giove, mentre il primo satellite artificiale americano, Explorer, venne lanciato dal vettore Juno, Giunone. Mercy era il primo programma spaziale umano, Gemini (Gemelli) il secondo, basato sui vettori Atlas (Atlante) e Titan, mentre quelli che avrebbero portato il primo uomo sulla LUNA, nel ’69, vennero battezzati, destinati a viaggiare su missili Saturn. I primi fallirono, ma risultarono utili per il successo dell’undicesima missione, ...

