Milano-Cortina 2026 | Malagò mette le cose in chiaro | “si tratta di una vittoria

Short track - Arianna Fontana : “Sogno di chiudere la mia carriera a Milano-Cortina 2026” : “Ora come ora sono contenta di potermi concentrare sulla prossima Olimpiade di Pechino 2022, però non posso negare che ho pensato di chiudere la mia carriera all’Olimpiade di Milano-Cortina 2026: dopo aver cominciato con Torino 2006, per me sarebbe un sogno, il modo perfetto per concludere“. Sono queste le parole della fuoriclasse dello Short track italiano e mondiale Arianna Fontana che, presente al Consiglio nazionale del ...

Milano-Cortina 2026 - all’Arena di Verona la cerimonia di chiusura : la soddisfazione di Luca Zaia : Luca Zaia soddisfatto e certo del successo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: le parole del presidente del Veneto Luca Zaia soddisfattissimo per il trionfo della candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026: il presidente del Veneto è stato protagonista oggi di un incontro la Municipio di Verona, nel quale ha raccontato le sue sensazioni, in vista della rassegna a Cinque Cerchi, che prevederà la cerimonia di ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “San Siro non sarà un problema per noi - a dicembre svelata la governance” : Comincia il lungo percorso di preparazione per quanto riguarda l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, con il Presidente del CONI Giovanni Malagò che ha svelato i prossimi appuntamenti previsti per stabilire la governance che si occuperà della pianificazione e dell’organizzazione dell’evento a Cinque Cerchi. “Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dei Giochi Olimpici di ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Giorgetti : “Avremo la legge olimpica entro fine dell’anno” : Un vittoria di squadra, una vittoria di cui essere orgogliosi. E’ questo il significato del successo di Milano-Cortina, sede prescelta per ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Dopo Torino, il Bel Paese sarà teatro di grandi sfide e per onorarle al meglio sarà necessario lavorare ed attivarsi in tempi celeri. Il primo step sarà la legge olimpica: un decreto attuativo che sarà convertito in legge e dovrà essere approvato dal ...

La motivazione di Sofia Goggia per le Olimpiadi di Milano-Cortina incanta Falconeri : rinnovata la collaborazione : Milano-Cortina 2026: Falconeri conferma la collaborazione dell’atleta Sofia Goggia anche nel 2019-20 In questo grande momento di fervore olimpico, Falconeri rinsalda la sua collaborazione con l’atleta Sofia Goggia anche per il 2019-20, proseguendo per il terzo anno consecutivo la sponsorizzazione della campionessa bergamasca dopo le felici esperienze del 2017-18 e 2018-19, che hanno regalato grandissimi successi tra cui la conquista ...

Milano-Cortina 2026 - parte la gara anche per gli studi legali : Un avvocato alle Olimpiadi. Non sui campi di gara, ma dietro le quinte, ad assistere - prima, durante e dopo - chi i Giochi li organizza. C’è tutto un...

Milano-Cortina - un evento ‘light’ per le finanze pubbliche : l’impatto economico supererà i 3 miliardi di euro : Secondo i dati diffusi da Confturismo-Cobfcommercio, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 dovrebbero avere un impatto economico che potrebbe superare i 3 miliardi di euro L’euforia per l’assegnazione a Milano-Cortina delle Olimpiadi Invernali 2026 non si è ancora esaurita, si tratta di un successo planetario seguito nelle ultime settimane da numerose stime che stuzzicano le casse pubbliche. AFP/LaPresse Si tratterà ...

Olimpiadi Invernali 2026 – Luca Zaia svela : “serve piano Marshall per Milano-Cortina - abbiamo grande occasione” : Il Preisdente del Veneto, Luca Zaia, afferma l’esigenza di un piano Marshall per le Olimpiadi Invernali del 2026 Dopo l’ok del CIO, l’Italia prepara il suo percorso verso Milano-Cortina 2026. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ai microfoni dell’ANSA ha parlato dei prossimi incontri a Roma per definire gli step successivi che porteranno alla realizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026: “occorre un vero e ...

Milano-Cortina 2026 - il Piemonte rientra nel dossier? Fontana sincero : “sì per promozione e collaborazione - ma per le gare…” : Attilio Fontana ha le idee chiare riguardo il possibile rientro del Piemonte nel dossier olimpico dopo il no di Torino: il parere del presidente della Regione Lombardia Mancano poco meno di 7 anni alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ma dopo l’assegnazione italiana per la rassegna a cinque cerchi del 2026, sportivi e politici non fanno altro che parlare del tanto atteso evento. Negli ultimi giorni si è tanto parlato della ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Gran parte dei membri del CIO contattati già per Roma 2024” : La firma più grande sulla vittoria della candidatura di Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 è quella di Giovanni Malagò, il quale oggi, ad una settimana esatta dall’assegnazione dei Giochi svela alcuni segreti del successo all’ANSA, parlando anche della cerimonia inaugurale e della squadra che andrà a comporre il comitato organizzatore. Il presidente del CONI sottolinea come molti contatti ...

Milano-Cortina - l’ammissione di Malagò : “una vittoria che parte da lontano. Il dossier? E’ chiuso” : Il presidente del CONI è tornato al parlare dell’assegnazione a Milano-Cortina delle Olimpiadi Invernali 2026, confermando come il dossier sia chiuso Giovanni Malagò continua a godersi il successo di Milano-Cortina 2026, il presidente del CONI è tornato al lavoro dopo la sbornia post assegnazione senza però smettere di sorridere. Foto Fabrizio Corradetti/LaPresse Si tratta di un successo davvero esaltante per lo sport italiano, che ...

Milano-Cortina 2026 – Tofana Freccia nel Cielo ospita le gare tecniche di sci : iniziati i lavori nel primo tratto [GALLERY] : Tofana – Freccia nel Cielo è già al lavoro per essere protagonista nello scenario delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Dopo 70 anni dalle indimenticabili Olimpiadi di Cortina del 1956, il sogno olimpionico si fa realtà Tofana – Freccia nel Cielo festeggia assieme a tutto il territorio di Cortina d’Ampezzo la vittoria ottenuta per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Il grande sogno di riportare a Cortina d’Ampezzo le Olimpiadi invernali ...

