LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Giovanni Tocci dodicesimo dal metro Appuntamento

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.46:ora alle 13.45 con la finale del sincro femminile dalla piattaforma con Noemi Batki e Chiara Pellacani. Le azzurre vogliono provare a sognare. 9.45:chiude la sua finale dalmaschile alposto con 344.25. Non un buon segnale in vista dei tre metri, dove il calabrese deve conquistare la qualificazione olimpica. 9.44: Ennesima medaglia d’oro per la Cina in questi. Wang Zongyuan trionfa daldavanti ad uno straordinario Rommel Pacheco e al connazionale Peng Jianfeng. 9.42: La medaglia d’oro è di Wang Zongyuan. Il cinese completa un doppio e mezzo avanti con un avvitamento da 81.60 e 440.25 di punteggio finale. 9.40: Sarà bronzo per il campione uscente Peng. Un doppio e mezzo avanti con un avvitamento da 76.80 e punteggio finale di 415.00. 9.39: Uno e mezzo ...

