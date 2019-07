Il Gran Prix dei droni di Torino è stato interrotto da un attacco hacker

agi

(Di sabato 13 luglio 2019) La prima serata deld Prix deidiè stata interrotta da un. Durante la competizione, che vede sfidarsi sette squadre internazionali, dei criminali informatici si sono frapposti nelle trasmissioni che collegano i telecomandi dei piloti agli aeromobili a pilotaggio remoto (Apr). Per almeno un quarto d'ora, i partecipanti hanno avuto difficoltà a governare i quadricotteri, mentre sugli schermi dei loro radiocomandi compariva una scritta: “Il drone uccide smetti subito”, come testimonia un video di Repubblica. Sull'episodio indagherà la polizia postale. Secondo le prime ricostruzioni, è probabile che gli attaccanti abbiano disturbato i radiocontrolli grazie a un jammer: dispositivo illegale in grado di interferire con le radiofrequenze. Parallelamente, glipotrebbero aver preso il controllo della rete dell'organizzazione dell'evento, causando la ...

