Cagliari | Nandez e Defrel sarebbero nel mirino del club sardo

(Di sabato 13 luglio 2019) Barella è andato via dal, diventando ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il, a questo punto, sarebbe pronto a provare l'affondo decisivo per due obiettivi di mercato, ovvero. Le due trattativegià state imbastite da tempo, con il presidente Tommaso Giulini che in più di un'occasione ha parlato di entrambi i calciatori, lanciando dunque forti segnali relativi all'interessamento da parte del sodalizio rossoblu. A questo punto, con il denaro incassato dalla cessione del gioiellino di casa aldi Zhang, gli isolani si starebbero preparando ad operare in entrata proprio per questi due calciatori....

DiMarzio : #Cagliari, per il dopo #Barella piace Nathan #Nandez???? - Dalla_SerieA : Nandez, si può fare: il Caglia - AndreaC57776901 : @MarcoDa22853210 Giocatori buoni per la Rometta di Pallotta. Nandez lo vuole il Cagliari. Pensa come stamo messi -