Moonlight recensione e trama del film di Barry Jenkins

cubemagazine

(Di giovedì 11 luglio 2019)scritto e diretto da, basato sull’opera teatrale InBlack Boys Look Blue di Tarell Alvin McCraney, è in uscita nei cinema italiani giovedì 16 febbraio 2017. Ilè vincitore del Golden Globe per il miglioredrammatico. Di seguito riportiamoe trailer.Chiron è un giovane afroamericano che vive in un quartiere malfamato di Miami. Ilracconta la storia di Chiron, segnato da droga e violenza, dalla sua infanzia, l’adolescenza fino all’età adulta. Il ragazzino vive con la madre una prostituta drogata che è una figura educativa totalmente assente. Chiron inoltre è anche vittima di bullismo tra i suoi compagni di scuola. Unico punto di riferimento per lui è in un uomo adulto e nella sua compagna, che lo accolgono nella loro famiglia e gli danno quelle attenzioni che la madre ...