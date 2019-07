Anticipazioni Un posto al sole al 26 luglio | Filippo vuole un altro figlio ma Serena

Anticipazioni Un posto al sole al26luglio : Filippo vuole un altro figlio ma Serena rifiuta : Un posto al sole, la soap partenopea seguita sa milioni di telespettatori, va in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.45. La settimana tra il 22 e il 26 luglio, a quanto dicono le Anticipazioni, riserverà altre sorprese per gli abitanti di Palazzo Palladini....Continua a leggere

Anticipazioni Un posto al sole : Otello diventa una star del web : Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Otello si prenderà una piccola rivincita personale su chi lo riteneva oramai un anziano sul viale del tramonto. L'ex vigile Testa si troverà a salvare la vita di un suo amico e il suo gesto lo renderà una celebrità sul web, anche se gli eventi successivi potrebbero non essere altrettanto piacevoli. Nel frattempo Giulia deciderà di incontrare il suo amato Denis, ma il loro ricongiungimento non andrà ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 11 luglio 2019 : Otello diventa una star del web : L'intervento provvidenziale di Otello salva la vita a un suo amico e il Testa diventa una webstar. Marina intanto incontra il misterioso senzatetto.

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di giovedì 11 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5294 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 11 luglio 2019: Diego (Francesco Vitiello) tenta di costruire con Beatrice (Marina Crialesi) un rapporto d’amicizia che però è disinteressato solo in apparenza. Intanto Raffaele (Patrizio Rispo), in ansia per il figlio, prende una decisione improvvisa ed impulsiva… Marina (Nina Soldano) torna ad incontrare il misterioso senzatetto che è entrato in casa ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 15-19 luglio 2019 : Una Terribile Scoperta! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019: Arturo ha un tumore e non vuole curarsi. Patrizio accetta una proposta Anticipazioni Un posto al sole: Marina scopre che Arturo è gravemente malato! Diego sempre più depresso. Patrizio ritorna e riceve una golosa proposta di lavoro da parte di Serena e Filippo. Giulia e un’amara delusione! Tra brutte scoperte e proposte allettanti, momenti toccanti ed ...

Anticipazioni Un posto al sole al 19 luglio : Patrizio viene assunto da Filippo e Serena : Le Anticipazioni di Un posto al sole dal 15 al 19 luglio si concentrano soprattutto sulla famiglia Giordano, alle prese con lo strano comportamento di Diego e il ritorno a Napoli di Patrizio, dopo la conclusione dello stage. Ma le novità per i parenti di Raffaele non finiranno qui: Marina, infatti, continuerà ad essere interessata all'uomo misterioso che si è introdotto in casa sua, convinta che si tratti del padre sparito molti anni prima; le ...

Un posto al sole Anticipazioni : PATRIZIO sullo yacht e DIEGO sparisce! : Nelle prossime puntate di Un posto al sole assisteremo ad un nuovo ritorno a Napoli di PATRIZIO (Lorenzo Sarcinelli), ma questo rientro sarà diverso dai precedenti… Eh sì: mentre nel recente passato abbiamo visto il giovane Giordano riaffacciarsi in città nelle pause del suo stage piemontese, ora il suddetto stage è terminato e PATRIZIO deve decidere quale piega far prendere alla propria vita. Un posto al sole spoiler: PATRIZIO accetta ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 10 luglio 2019 : Vittorio a letto con Anita : Vittorio è andato a letto con Anita e ora, tormentato dai sensi di colpa, non sa se continuare o meno a stare con Alex.

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di mercoledì 10 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5293 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 10 luglio 2019: Mentre è travolta totalmente dalle tensioni tra Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Alberto Palladini (Maurizio Aiello), Marina (Nina Soldano) viene chiamata da un operatore della mensa dei poveri… Vittorio (Amato D’Auria) si sente in colpa per aver fatto l’amore con Anita (Ludovica Bizzaglia) e ora dovrà scegliere se chiudere o no la ...

Anticipazioni Palinsesti Rai : Stefano De Martino al posto di Amadeus - Clerici defilata : A pochi giorni di distanza dai "colleghi" di Mediaset, oggi i dirigenti della Rai hanno presentato alla stampa i programmi sui quali punteranno le loro tre reti nei prossimi mesi: tante conferme nel palinsesto del daytime e qualche novità in prima serata. Stefano De Martino, ad esempio, prenderà il posto di Amadeus a "Stasera tutto è possibile", Simona Ventura sarà la voce de "Il Collegio" e la padrona di casa di un nuovo show sul calcio. ...

Un posto al sole Anticipazioni : ci siamo - VITTORIO fa l’amore con ANITA : È ormai da settimane che a Un posto al sole la relazione tra VITTORIO Del Bue (Amato D’Auria) e Alex Parisi (Maria Maurigi) viene messa a dura prova da diverse intromissioni, tra cui quella di mamma Assunta (Daria D’Antonio) che sarà anche fastidiosa ma è sicuramente la più innocua… Eh sì. Da una parte ci si è messa Mia (Ludovica Nasti), la sorellina di Alex, che sta attuando tutta una serie di sabotaggi per stressare il ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntate dal 15 al 19 luglio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019: Patrizio torna a sorpresa, dichiarando di aver finito lo stage. Beatrice annuncia allo studio di aver ricevuto un’offerta di lavoro che intende accettare. Diego è sempre più depresso e si allontana da tutti. Marina prova a creare un legame con l’uomo misterioso. Patrizio è infastidito dalla latitanza del fratello, mentre Beatrice prende ...

Un posto al sole Anticipazioni prossima settimana : Raffaele angosciato per il figlio Diego : Negli episodi di Un posto al sole della prossima settimana, verrà dato ampio spazio alla storyline di Diego: l'uomo sarà sempre più ossessionato da Beatrice, al punto che potrebbe commettere un gesto insano. Nel frattempo, Raffaele, resosi conto che il figlio maggiore non si fa più sentire, sarà sempre più preoccupato per la sua sorte. Marina farà una terribile scoperta sul conto di Arturo, mentre Ferri, Serena e Filippo potranno finalmente far ...

Un Posto al Sole : Anticipazioni 8 – 12 luglio 2019 : Nina Soldano Anche d’estate Un Posto al Sole non risparmia ai suoi spettatori clamorosi colpi di scena. In primo piano la guerra senza esclusione di colpi in corso ai cantieri tra Alberto (Maurizio Aiello), di nuovo al potere dopo un lungo periodo, e Filippo (Michelangelo Tommaso) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Dopo aver fatto saltare il primo grosso affare con un importante cliente, il perfido Palladini proseguirà ad ostacolare ...