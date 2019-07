Duilio Giammaria a Blogo | Petrolio su Rai2? Nuova collocazione per avere maggiore

blogo

(Di mercoledì 10 luglio 2019) A margine della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai per l'autunno 2019, abbiamo incontrato, conduttore di '' (emigrato su), per farci raccontare novità e conferme di uno dei programmi d'inchiesta più seguiti dai telespettatori.percontinuità. E' quello che chiedevamo da anni. Abbiamo finalmente avuto ascolto e spazio su, una rete da cui provengo. Ho lavorato tanti anni fa sucon lo stesso Freccero. Abbiamo fatto il 'giro della morte' per ritornare a lavorare assieme. E' un ottimo gruppo di lavoro. Saremo pronti anche a delle prime serate, saranno degli eventi. Nel video, in apertura, trovate le altre dichiarazioni del giornalista.: "supercontinuità" (video) pubblicato su TVBlog.it 10 luglio 2019 16:27. ...

