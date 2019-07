Filippo Magnini ricostruisce quanto accaduto in Sardegna | “Il bagnante che ho salvato era

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019)salva unin mare a Cala Sinzias. L’uomo stava rincorrendo un materassino gonfiabile “Ilera in grande difficoltà: a un certo punto si è spaventato, si è bloccato e ha bevuto un po’ d’ acqua. Quando l’ ho raggiunto non riusciva neppure a parlare e non era facile caricarlo sul gommone, così l’ abbiamo disteso sul materassino matrimoniale di altri bagnanti che si trovavano lì vicino”. È lo stessoa raccontare a La Gazzetta dello Sport gli attimi di apprensione vissuti domenica pomeriggio a Cala Sinzias, fra Villasimius e Costa Rei, in, quando non ci ha pensato due volte a buttarsi per salvare uncolto da malore mentre si trovava tra le onde. Il nuotatore campione del mondo ha spiegato che con l’aiuto dei bagnini ...

SkyTG24 : Filippo Magnini ha salvato un uomo colto da malore in mare in Sardegna - repubblica : Turista si sente male in mare, lo salva Filippo Magnini [news aggiornata alle 22:58] - Corriere : Sardegna: bagnante colto da malore, lo salva Filippo Magnini -