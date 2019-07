Uccisi il fratello e il nipote di Fariba Tehrani | la madre di Giulia Salemi | “Ignoto

gossip.fanpage

(Di sabato 6 luglio 2019)condivide su Instagram il dolore per la morte dele delin circostanze non ancora chiarite. Ladiracconta l’accaduto: “Hanno ucciso mioe successivamente mio. Crediamo avesse scoperto l’identità dell’assassino. Ancora non conosciamo il colpevole”.

infoitcultura : Giulia Salemi, il dolore di mamma Fariba commuove i fan: «Mio fratello e suo figlio sono stati uccisi» - franbellino : Giulia Salemi, il dolore della mamma Fariba commuove i fan: «Mio fratello e suo figlio sono stati uccisi» -… - lagattavyola : RT @umanesimo: C'è un altro audio molto interessante su internet però. Diem e il fratello sono stati uccisi e Kennedy registra un memo succ… -