LIVE Inghilterra-Usa | Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA | tutto pronto per

Semifinale stupenda quella in programma a Lione, allo Stade de Lyon: una finale anticipata ricca di storia, non solo sportiva, che decreterà la prima ...

In una partita non bellissima dal punto di vista tecnico, ma molto tirata e vissuta sul filo delle emozioni, l'esperienza delle statunitensi alla fine fa la differenzA. A decidere, nel 2-1 ...

90'+4 La Norvegia prova ancora ad accorciare le distanze rendendo meno pesante il passivo. 90'+3 Stanway controlla con un braccio al momento di battere verso la porta. L'arbitro ravvisa la scorrettezza e fischia fallo. 90'+2 Corner per l'Inghilterra. 90′ C'è ...

73′ DEVIAZIONE COL TACCO DI UTLAND…PALLA FUORI DI POCHISSIMO! La subentrata in attacco è scatenata. Ha provato la girata sul tiro di una compagna e davvero per poco non riesce a indirizzare verso il bersaglio grosso. 72′ Phil Neville è preoccupato. La tenuta difensiva inglese si è notevolmente ...

60′ Fanno festa i tifosi inglesi allo stadio di Le Havre, mentre scocca l'ora di gioco. 57′ BROOOOOOOONZE FA 3-0! UNA CANNONATA DEL TERZINO DESTRO MIGLIORE DEL MONDIALE. L'esterna difensiva riceve il passaggio arretrato di Mead scagliando una sassata verso la porta ...

Dominante l'Inghilterra di Phil Neville che con Bronze e Parris ha sfondato liberamente sul binario di destra sfruttando il cinismo di Scott e White (per lei anche un palo) sotto porta per andare al riposo in vantaggio 2-0. Norvegia incapace di soffrire, reagire o far scoccare quella scintilla che, a ...

39′ Ancora Hjelmseth protagonista. Nel cuore dell'area di rigore, esce impossessandosi della palla. 38′ HJELMSETH METTE IN ANGOLO SUL COLPO DI TESTA DI PARRIS! L'estremo difensore norvegese è pronto sulla zuccata dell'esterno inglese. 36′ Su un alleggerimento della sua ...

18′ Il caldo condiziona un po' i ritmi di una gara che, sbloccata subito, fatica paradossalmente a decollare. 16′ Tambureggiante l'azione della Norvegia che arriva sul fondo, ma non riesce con Wold a trovare il momento giusto per la battuta verso la porta delle avversarie. La sfera si ...

3′ Inghilterra IN VANTAGGIO CON Scott! Grande azione di Bronze sulla destra, che sfonda e mette in mezzo per la battuta della compagna. La palla bacia il palo prima di terminare la sua corsa in fondo alla sacco. 1′ Stokes prova un cross in mezzo. Il traversone non produce nulla di fatto. Si riparte ...

20.09: Un match molto importante che metterà in palio il pass olimpico a Cinque Cerchi, riservato alle tre migliori compagini europee in questi Mondiali 20.08: Una partita che si preannuncia particolarmente equilibrata: da un lato la grande verve inglese con giocatrici molto forti come Kirby, White e Duggan e ...

Le scandinave dopo un girone eliminatorio vissuto all'ombra della Francia, in cui comunque sono riuscite a passare il turno ...

85′ Il match adesso è infuocato! 83′ GOOOOOOOOOL!!!! BREKALOOOO FA doppietta , ANDANDO A SEGNO CON RASOIATA DI DESTRO, CHE PASSA PROPRIO IN MEZZO ALLE GAMBE DI HENDERSON! 81′ 10′ PIU' RECUPERO ALLA FINE! 80′ Ivanušec tenta l'azione pericolosa, ma viene valutato in fuorigioco. 79′ Francia-Romania ancora non si sblocca, il profumo di biscotto è ...

71′ GOOOOOOOOOOL! Kenny HA TIRATO UNA CANNONATA DI DESTRO DALLA DISTANZA, CHE HA LASCIATO GRBIC A BOCCA APERTA!! Inghilterra 3, Croazia 2. 71′ Corner per gli inglesi. 69′ Brutto fallo di Šunjic su Maddison, sarà calcio di punizione per l'Inghilterra. 67′ partita molto combattuta! 65′ E' costretto a uscire Vlasic, che durante l'esultanza si è ...

52′ L'Inghilterra sembra essere rientrata con un atteggiamento diverso rispetto alla Croazia. 50′ Arriva la prima sostituzione del match: per l'Inghilterra Konsa è entrato al posto di Clarke-Salter. 48′ GOOOOOOOOOOL!!! Maddison E' STATO BRAVO A SFRUTTARE LA DISATTENZIONE DELLA DIFESA CROATA, ANDANDO A SEGNO CON UN DESTRO A GIRO POTENTISSIMO!! 46′ SI ...