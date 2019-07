Giro Rosa 2019 | il percorso e le dieci tappe ai raggi X Una corsa veramente selettiva

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) Mancano soltanto tre giorni al via della trentesima edizione delICCREA, la gara apiù lunga e prestigiosa al mondo dell’UCI Women’s World Tour riservata alle donne professioniste, che prenderà il via venerdì 5 luglio da Cassano Spinola (Alessandria) e si concluderà domenica 14 luglio ad Udine. Sonole frazioni in programma per un totale di 920,4 chilometri tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. 144 le atlete al via, appartenenti alle migliori 24 squadre al mondo, che si contenderanno cinque maglie in palio: quellaper la classifica generale, ciclamino per la classifica generale a punti, verde per quella dei GPM, bianca per la classifica generale riservata alle giovani, e blu per quella riservata alle atlete italiane. Ilsi aprirà con una cronometro a squadre, mentre la seconda prova contro il tempo, in questo caso ...

