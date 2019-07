Gianluca Grignani insorge sul caso Sea Watch | Una colletta per aiutare

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Serena Granato Ilpolitico della "Sea3" continua a dividere l'opinione del web: il cantautoreha condiviso un post contenente un messaggio che contesta lapro Carola Rackete Continua a dividere l'opinione pubblica ilpolitico concernente l'attracco della "Sea3" nel porto di Lampedusa. Nella notte dello scorso 29 giugno, la capitana del natante, rimasto bloccato in mare con 43 migranti a bordo, ha deciso di forzare il trasbordo dei nuovi richiedenti asilo invocando lo stato di necessità, nonostante la mancata autorizzazione preventiva. La capitana, nella manovra di attracco a Lampedusa, ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza, rischiando uno scontro fatale. Carola Rackete è finita agli arresti domiciliari per le accuse di "resistenza a nave da guerra" e "tentato naufragio". Ma a catalizzare particolarmente ...

