LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 1° luglio | Camila Giorgi indietro 3-6 1-4

oasport

(Di lunedì 1 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:12 Madison Keys è la prima a vincere un match nell’edizione: batte la thailandese Luksika Kumkhum per 6-3 6-2 13:11 Rovescio lungolinea vincente in risposta da parte di Yastremska, che è avanti 6-3 5-2 e servirà per chiudere al cambio di campo 13:10 Settimo doppio fallo per, ancora Yastremska con la possibilità di andare a servire per il match in caso di prossimo punto vinto 13:07 Piccolo calo di Yastremska che di fatto regala un break a, che risale, ma è sempre sotto 4-2 13:05 Due set a zero per Bautista Agut su Gojowczyk: 6-3 6-2 13:04 Con una gran risposta di rovescio diventano due i break di vantaggio di Yastremska: 6-3 4-1. Si fa durissima per. 13:03 Ancora un brutto errore di, possibilità di scappare definitivamente (o quasi) per Yastremska 13:00 Mantiene il break di vantaggio ...

zazoomblog : LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA: risultati 1° luglio si comincia sulla sacra erba! Camila Giorgi subito in campo -… - livetennisit : Wimbledon: LIVE Day 1 Italiani. Ogg in campo sei azzurri - Ubitennis : Wimbledon 2019 LIVE: la prima giornata -