Smartwatch per iPhone | i migliori da comprare

Sono arrivati dei nuovi e traspiranti cinturini per gli Smartwatch Misfits Vapor : Sport Strap+ è il nuovo cinturino sportivo destinato agli smartwatch Misfits Vapor e Vapor 2: ce n'è per tutti i gusti, grazie alle 11 colorazioni tutte in silicone. L'articolo Sono arrivati dei nuovi e traspiranti cinturini per gli smartwatch Misfits Vapor proviene da TuttoAndroid.

Lo Smartwatch che capisce quando sei troppo stanco per allenarti : (Foto: Polar) Polar Ignite è la nuova proposta in ambito smartwatch del celebre brand finlandese. Tra le funzionalità da subito più apprezzate c’è quella che calcola con precisione lo stato fisico dell’utente arrivando ad adattare l’attività consigliata per non esagerare con un allenamento troppo intensivo, se la condizione non è abbastanza solida. Una delle principali qualità dei campioni di qualsiasi sport è la conoscenza e ...

Huawei Watch GT Active è lo Smartwatch per gli amanti dello sport che hanno il polso grande : Gli sportivi attenti al monitoraggio dell’attività fisica potrebbero essere interessati al nuovo smartWatch Huawei Watch GT Active, un prodotto pensato più per gli amanti dello sport che per chi vuole notifiche di mail e telefonate. È una variante del Huawei GT già provato ed è in vendita a un prezzo di 249 euro: una cifra importante, ma tutto sommato in linea con quanto offerto. Offre un display ben leggibile, autonomia soddisfacente, ...

Huami sta per portare vari servizi di Tencent sui propri Smartwatch : QQ, QQ Music e un traduttore stanno per arrivare sugli smartwatch di Huami, grazie ad un accordo fra quest'ultima e Tencent: ma quali funzionalità arriveranno anche al di fuori della Cina? L'articolo Huami sta per portare vari servizi di Tencent sui propri smartwatch proviene da TuttoAndroid.

Base per la ricarica di Smartphone - Tablet - Fotocamere - Smartwatch - elegante ed essenziale : Può un accessorio, utile ed ormai indispensabile nelle abitazioni, essere anche elegante? Il nuovo Alimentatore a dieci porte di Aukey, in alluminio è elegante, leggero e prezioso. Un supporto che unisce alla dote della qualità riconosciuta e riconoscibile di Aukey, un design originale, minimalista, che ha il vantaggio di occupare poco spazio, ma è funzionale. Il materiale con cui è costruito, l’alluminio, unisce alla sobrietà del ...

Amazfit BIP Assistant permette di controllare la riproduzione di musica e video con dei tocchi sullo Smartwatch : Amazfit BIP Assistant è un'applicazione che permette di controllare la riproduzione di musica e video usando lo smartwatch. L'app offre la possibilità di personalizzare il numero di tocchi necessari per passare alla traccia musicale successiva, mettere in pausa o andare alla traccia precedente, inoltre è possibile personalizzare il ritardo tra i tocchi multipli. L'articolo Amazfit BIP Assistant permette di controllare la riproduzione di musica ...