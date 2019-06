L' altolà di Salvini ad altre due navi Ong in viaggio verso le coste libiche

agi

(Di sabato 29 giugno 2019) La nave Open Arms si sta dirigendole acque del Mediterraneo antistanti la Libia, dove c'è la rotta più letale per i migranti. E, a poche ore dall'arresto della capitana di Sea Watch, entrata senza autorizzazione nel porto di Lampedusa, il fondatore dell'ong spagnola, Oscar Camps, dice di non temere le possibili conseguenze: "Dal carcere si esce, dal fondo del mare no". Ma il ministro dell'Interno, Matteo, ha già messo in guardia tanto Open Arms, quanto l'Alan Kurdi, della tedesca Sea Eye, anch'essa direttail Mediterraneo centrale. Il viceporemier, in una diretta su Facebook, ha già avvertito: "Ci sonobarche di due ong, una tedesca e una spagnola, cheganoil Mediterraneo. Ong avvisate, Ong mezzo salvate. Multe, sequestro della barca, divieto di ingresso nelle acque territoriali e in caso di disobbedienza, arresto". E ...

