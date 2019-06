Tana Mangeau e Jake Paul annunciano il fidanzamento | ma tutti pensano sia solo un prank

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) L'influencere lo youtuber leader del Team 10hanno annunciato il loroufficiale. Sono in molti però a credere che si trattidi una trovata pubblicitaria per apparire sulle headlines dei giornali di gossip e al tempo stesso promuovere anche il nuovo show di, in via di registrazione proprio in queste settimane.ha fatto la proposta per il 21esimo compleanno di, ma nonci credonoha deciso di fare la grande proposta dopodue mesi di relazione, durante la festa per il ventunesimo compleanno di. Lo youtuber si è presentato con una torta a due piani con scritto Will you marry me? e un enorme diamante che subitoha mostrato fiera nelle sue storie di Instagram con la caption "I'm engaged". Pochi minuti dopoha confermato su twitter con "I proposed". In pochi però hanno creduto che si sia trattato di una ...