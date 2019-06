Eccellenza | Zingarelli | “Campionato a 36 squadre e riduzione dei costi del 10%”

calcioweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il neo presidente del Comitato regionale Campania Lnd-Figc Carmineha ufficializzato alcuni cambiamenti del campionato diCampania. Il torneo sarà composto da 36, e non più da 32, divise in due gironi da 18. La prima di ciascun gruppo sarà promossa direttamente in Serie D. Ogni società partecipante ai campionati die di Promozione dovrà impiegare nelle gare ufficiali almeno tre Under, di cui uno nato nel 2000 e due nati nel 2001. Le società della Campania: Calcio a 11, Calcio femminile e Calcio a 5, potranno usufruire di uno sconto del 10% sull’iscrizione ai campionati; sarà gratuita’ la tassa d’iscrizione per le nuove società che si iscriveranno al campionato di Terza categoria maschile, al campionato difemminile e al campionato serie D Calcio a 5.L'articolo: “Campionato a 36 ...