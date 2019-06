Basket | decretato il fallimento dell’Auxilium Torino | ma la pallacanestro del capoluogo

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) Pur essendo stata resa nota soltanto nelle scorse ore, è stata accolta lo scorso 17 giugno l’istanza diin proprio dell’Auxilium, travolta da una serie di guai finanziari impossibili da rimettere in sesto ed emersi nelle ultime fasi della stagione regolare della scorsa Serie A. Il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di, dottoressa Vittoria Nosengo, ha dunque accolto detta istanza che era stata presentata dal legale dell’ex presidente Antonio Forni, Maurizio Irrera. Termina dunque la storia della società che, rifondata nel 2015 all’atto della promozione della PMS in massima serie, ma non si conclude l’esperienza del. Questo perché Stefano Sardara, già presidente della Dinamo Sassari, è stato in grado di trasferire il titolo sportivo dell’Academy di Cagliari presso una nuova società, il...

