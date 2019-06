Sicilia | Regione rilancia corsi formazione per vigili urbani

Il codice etico anti-clientelismo di cui si è dotata la Regione Sicilia : L'Assemblea regionale siciliana adotta il codice etico per i suoi deputati, approvato lo scorso 22 maggio dalla Commissione regionale antimafia guidata da Claudio Fava. Lo ha deciso oggi il Consiglio di presidenza dell'Ars. Il testo entra in vigore, ma per evitare che si impantani tra continui rinvii in Aula, come avvenuto per il precedente testo firmato dall'allora presidente dell'Antimafia Nello Musumeci, si è stabilito che il documento entri ...

Sicilia : 110 tirocinanti alla Regione - al via selezione : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - Al via la selezione dei 110 tirocinanti da inserire negli uffici della Regione Siciliana. Sono stati pubblicati stamane - sui siti web istituzionali delle Università di Palermo, Catania, Messina ed Enna - gli avvisi rivolti ai giovani laureati dell’Isola che potranno a

Sicilia : 110 tirocinanti alla Regione - al via selezione (2) : (AdnKronos) - I due milioni e settecentomila euro messi a disposizione dalla Regione saranno così divisi: 922mila per Palermo (38 posti), 807mila per Catania (33 posti), 653mila per Messina (27 posti) e 292mila per la Kore di Enna (12 posti). Gli aspiranti dovranno avere un’età massima di 35 anni, e

Sicilia : risorse ai Comuni - Regione paga prima trimestralità : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - "Grazie alla modifica dei criteri di riparto del fondo Autonomie locali, che ho fortemente voluto, oggi siamo in grado di erogare la prima trimestralità dei trasferimenti dalla Regione ai Comuni Siciliani, nel pieno rispetto dei tempi stabiliti". Ad annunciarlo è l’ass

Sicilia : Turano - 'crisi imprese priorità per Regione' : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "Vogliamo affrontare il disagio reale delle imprese Siciliane lavorando al loro fianco per individuare ogni percorso utile alla crescita del sistema e ad affrontare e superare le situazioni di crisi". Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Tur

Sicilia : Fava - 'Regione non può essere bottino da conquistare' : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - "La Regione Siciliana e i suoi enti non possono dare l'immagine di una diligenza da assalire, di un bottino da conquistare". Lo ha detto il presidente della commissione regionale antimafia, Claudio Fava, intervenendo oggi all'ARS nel dibattito sulla questione morale, c

Clima ed Europa : il vicepresidente della Regione Sicilia - portavoce della sostenibilità delle piccole comunità : Gaetano Armao, Il vicepresidente della Regione Sicilia, diventa portavoce in Europa delle esigenze delle piccole comunità e dei quartieri che si trovano ad affrontare la transizione energetica verso un futuro più sostenibile. Riunita in via eccezionale a Bucarest la commissione ambiente del Comitato europeo delle Regioni (CdR) ha infatti designato Armao come relatore del parere intitolato “Verso quartieri e piccole comunità sostenibili: ...

Sicilia : musei aperti nei festivi - siglato accordo preliminare tra Regione e sindacati : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - E' stato firmato questa mattina l’accordo preliminare tra il Dipartimento regionale dei Beni culturali e le organizzazioni sindacali per l’apertura durante i festivi dei siti museali della Regione Siciliana. "Un risultato a cui lavoriamo da tempo e con grande impegno p

Gip - gli Arata introdotti alla Regione Sicilia da Gianfranco Micciché : Paolo e Francesco Arata, arrestati all'alba di oggi per corruzione e autoriciclaggio, sarebbero stati introdotti negli uffici dell'Assessorato alle Attività produttive della Regione Siciliana, guidato dall'assessore Mimmo Turano, dal Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. E' quanto scrive il gip nella misura cautelare. Sono gli stessi Arata, parlando con un interlocutore, a spiegare "di essere stati introdotti presso l'Assessore Turano dal ...

Corruzione - arrestati Paolo Arata e il figlio Francesco. Indagati anche alcuni funzionari della Regione Siciliana : Sono stati arrestati Paolo Arata, ex consulente della Lega per l'energia ed ex deputato di Fi, e il figlio Francesco. Sono accusati di Corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. L'arresto e' stato disposto dal gip di Palermo Guglielmo Nicastro su richiesta della Dda guidata da Francesco Lo Voi. Gli Arata sono accusati di essere i soci occulti dell'imprenditore trapanese dell'eolico Vito Nicastri, ritenuto dai magistrati tra i ...

Orsini (FederlegnoArredo) : "Sicilia nona regione per imprese attive filiera" : Catania, 5 giu. (Adnkronos) - "Oggi siamo a Catania per conoscere da vicino le eccellenze del legnoarredo del territorio. La Sicilia è la nona regione in Italia per numero di imprese attive nella filiera, con un fatturato di oltre 370 mln di euro e circa 6300 addetti". Lo ha detto il presidente di F

Sclerosi Multipla : la Regione Sicilia istituisce il Registro di Patologia : “Oggi istituiamo il Registro sulla Sclerosi Multipla in Sicilia e un Osservatorio che ha la funzione di poter rendere permanente l’attivita’ di monitoraggio su tutta la Regione”. L’assessore regionale alla salute Ruggero Razza porta una risposta concreta alle quasi 10 mila persone con Sclerosi Multipla della Regione Siciliana. L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla chiede in tutta Italia l’istituzione ...

Sicilia : 6 giugno incontro Anci-Regione su ex province : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - Le criticità delle ex province. Sarà questo il tema dell'incontro tra il Consiglio regionale dell'AnciSicilia e il governo regionale che si terrà giovedì 6 giugno, alle 12, a Palazzo d'Orleans. "Nelle scorse settimane abbiamo ritenuto opportuno sollecitare un ulteriore

Sicilia : 10 giugno Regione ricorda assessore Tusa : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - La Regione Siciliana ricorderà, lunedì 10 giugno, l’assessore ai Beni culturali Sebastiano Tusa, a tre mesi dalla tragica scomparsa nell’incidente aereo in Etiopia. Alle 17, nella Cattedrale di Palermo, si terrà una messa di suffragio celebrata dall’arcivescovo Corrado