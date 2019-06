L' Italia ai quarti del Mondiale femminile affronterà l' Olanda

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia conquista i quarti di finale e il pubblico. Tutti sul carro delle vincitrici : La Nazionale italiana di Calcio femminile fa la storia. A Montpellier (Francia) si è assistito a qualcosa di mai visto. Due anni fa, di questi tempi, ci si leccava le ferite per un Europeo con tante criticità ed ora si è tra le prime otto squadre del mondo. Le protagoniste di questa impresa sono diverse e tutte con la loro importanza. In primis, giusto partire dal CT Milena Bertolini, riferimento di questa compagine, che con le sue scelte ha ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia conquista i quarti di finale e il pubblico. Tutti sul carro delle vincitrici? Ben venga… : La Nazionale italiana di Calcio femminile fa la storia. A Montpellier (Francia) si è assistito a qualcosa di mai visto. Due anni fa, di questi tempi, ci si leccava le ferite per un Europeo con tante criticità ed ora si è tra le prime otto squadre del mondo. Le protagoniste di questa impresa sono diverse e tutte con la loro importanza. In primis, giusto partire dal CT Milena Bertolini, riferimento di questa compagine, che con le sue scelte ha ...

Mondiali calcio femminile 2019 - Italia ai quarti di finale : quanti soldi hanno guadagnato le azzurre? Montepremi minimo rispetto agli uomini : L’Italia continua a regalare grandi emozioni ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre hanno sconfitto la Cina e si sono così qualificate per i quarti di finale della rassegna iridata: l’appuntamento ora è per sabato 29 giugno (ore 15.00) contro l’Olanda in un incontro che potrebbe valere anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nel caso in cui la Francia dovesse perdere contro gli USA. Le ragazze di Milena Bartolini ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Tatiana Andreoli nei quarti dell’arco! Italia d’assalto con tiro - boxe e canoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 8.38 ARCO – Terzo quarto di finale: Busknjerg (Den)-Stepanova (Rus) 2-2 8.37 tiro A SEGNO – Varricchio risale leggermente la china nella seconda fase di qualificazione della pistola 25 metri e si colloca al 14mo posto ma non basta per la finale 8.35 tiro A VOLO – Prima serie di piattelli perfetta per Diana Bacosi che chiude in testa, ...

Mondiali calcio femminili 2019 - Italia a caccia delle Olimpiadi! Sfida cruciale all’Olanda - Tokyo 2020 è nel mirino. Quarti di finale decisivi : I Mondiali 2019 di calcio femminile sono entrati nel vivo e si è delineato il tabellone dei Quarti di finale, le migliori otto squadre del Pianeta sono pronte ad affrontarsi nel secondo turno a eliminazione diretta con l’obiettivo di proseguire la propria avventura nel torneo. E non solo. La rassegna iridata, infatti, mette in palio tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e verranno assegnati alle tre migliori squadre europee: tre Quarti ...

Mondiale di calcio femminile. Quarti : sabato sarà Italia-Olanda : L’avversaria dell’Italia sarà l’Olanda di Martens. E’ questa la sfida che attende le azzurre nei Quarti di finale del Mondiale

Mondiale donne : Italia scrive storia - Cina ko e vola ai quarti : Vittoria da favola per l'Italia contro la Cina negli ottavi di finale del Mondiale femminile. La selezione di Milena Bertolini s'impone 2-0 grazie alle reti di Giacinti e Galli e strappa il pass per i quarti di finale dove affrontera' l'Olanda che si è imposta 2-1 sul Giappone. Prestazione solidissima da parte delle azzurre, perfette in difesa nel concedere pochissimo nonostante un po' di affanno in qualche situazione, e letali in attacco quando ...

L’Italia vince e vola ai quarti dove troverà l’Olanda Foto Bartoli gladiatrice : le pagelle : Un gol per tempo e tanto controllo: a Montpellier la squadra di Bertolini si supera e inizia a cullare il sogno dell’Olimpiade di Tokyo 2020. Sabato c’è l’Olanda

Mondiale femminile – Data - orario e avversaria dell’Italia : il programma dei quarti di finale : Mondiale femminile – Con la vittoria dell’Olanda sul Giappone si sono conclusi gli ottavi di finale del Mondiale femminile e si è definito il tabellone dei quarti. Norvegia – Inghilterra 27/06, ore 21, a Le Havre; Francia – Usa 28/06, ore 21, a Parigi; Italia – Olanda 29/06, ore 15, a Valenciennes; Germania – Svezia 29/06, ore 18.30, a Rennes.L'articolo Mondiale femminile – Data, orario e ...

Le Azzurre fanno impazzire l'Italia : 2-0 alla Cina - siamo ai quarti! : Con una rete per tempo di Giacinti e Galli, l'Italia ha battuto con merito la Cina guadagnando i quarti di finale dove incontrerà la vincente di Olanda-Giappone. Solidissima in difesa,...

LIVE Italia-Cina 2-0 - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : azzurre magiche - siamo ai quarti di finale! L’Olanda la prossima rivale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Cina 2-0 LE PAGELLE DI ITALIA CINA 2-0 IL TABELLONE DEI quarti DI FINALE DEI Mondiali DI calcio femminile 2019 LE azzurre SONO NELLA STORIA CON LA FORZA DEL GRUPPO GLI HIGHLIGHTS DI Italia-Cina 2-0 IL PROGRAMMA DI ITALIA-OLANDA MILENA BERTOLINI: “UN RISULTATO MERAVIGLIOSO, UN REGALO QUELLO CHE CI siamo FATTE” VALENTINA GIACINTI: “DEDICO IL MIO GOL A MIO ...

Italia-Olanda - Quarti Mondiali calcio femminile 2019 : data - programma - orario e tv : Sabato 29 giugno (ore 15.00) allo Stade du Hainaut di Valenciennes (Francia) andrà in scena il quarto di finale dei Mondiali 2019 di calcio tra l’Italia di Milena Bertolini e Olanda. Le azzurre hanno raggiunto questo importante traguardo dopo aver sconfitto la Cina 2-0 per effetto delle marcature di Valentina Giacinti e di Aurora Galli. Il sogno del Bel Paese dunque continua e si torna sul campo dell’esordio, dove le nostre ...

LIVE Olanda-Giappone 2-1 - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : le olandesi sfideranno l’Italia ai quarti - le nipponiche escono a testa alta! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:57 OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:56 Il Giappone è incredibilmente fuori dai Mondiali 2019 di calcio! Quella che si è appena conclusa è stata una partita bellissima, una delle più belle di questa edizione della Coppa del Mondo. L’Olanda ha vinto grazie al rigore al novantesimo di Martens, ma bisogna essere onesti, Il Giappone ...

Mondiali di calcio femminili – Avversaria - data e orario dei quarti di finale dell’Italia : ecco chi sfideranno le azzurre : Sarà Italia-Olanda: le azzurre conoscono la loro Avversaria dei quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile Giornata memorabile, quella di oggi, per le azzurre del calcio, che hanno battuto la Cina 2-0, grazie alla reti di Giacinti e Galli, staccando il pass per i quarti di finale dei Mondiali femminili in corso in Francia. La squadra guidata dal ct Milena Bertolini ha festeggiato per il fantastico traguardo raggiunto, per poi ...