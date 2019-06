Uruguay | Rocco Morabito evaso | chi è la primula rossa della ‘ndrangheta Cocaina e

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Con la fuga dal carcere centrale di Montevideo è ritornato ad essere una. Una specialità per. Esponente di primo pianodi Africo,è il narcos calabrese che si era trasferito in Sudamerica da ormai più di 10 anni prima di essere arrestato, nel 2017, in un hotel nella località di Punta del Este, dove faceva la bella vita con tanto di villa con piscina, assegni e soldi in contanti, una Mercedes, 13 cellulari, 12 carte di credito e un passaporto brasiliano. Latitante per quasi metàsua vita (per oltre 25 anni), con il suo arresto avrebbe dovuto scontare 30 anni di carcere per associazione mafiosa e un traffico ditra il Sudamerica e Milano. Prima che venisse catturato, mentre era ancora nell’albergo di Montevideo aveva tentato l’ultima carta presentando alla polizia locale un documento falso intestato a Francisco Antonio ...

matteosalvinimi : È sconcertante e grave che un criminale come Rocco Morabito, boss della ‘ndrangheta, sia riuscito a fuggire da una… - TgLa7 : ++ '#Ndrangheta: evaso il boss Rocco Morabito in #Uruguay ++ Era in attesa dell'estradizione verso l'Italia - Agenzia_Ansa : Evaso in Uruguay il boss della 'ndrangheta #RoccoMorabito. Era in attesa dell'estradizione verso l'Italia #ANSA -