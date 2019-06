Pamela Petrarolo Gianni Boncompagni mi chiamava The Voice

people24.myblog

(Di lunedì 24 giugno 2019)è reduce dall’esperienza nel muro del programma “ All Together Now”, durante in un’intervista a cuore a “Dagospia”, ha ripercorso la sua carriera televisiva e musicale, iniziata quando era appena una bambina. Trent’anni di musica e riflettori, mai minati da proposte indecenti di qualche produttore. “Peccato, se me le avesse fatte un bel figo, magari ci avrei pensato” rivela la showgirl, divenuta nota al grande pubblico per la presenza fissa nel cast di “Non è la Rai”, la storica trasmissione di Canale 5 e Italia 1 ideata dami aveva ribattezzato ‘The’. Mi diceva che dovevo fare la rockstar, mi spronava a mettere a frutto il talento, sosteneva che avessi una marcia in più. Sostituii in conduzione per una settimana Ambra e la trasmissione fece ascolti altissimi. Poimi affidò le coreografie del ...

