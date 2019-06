Un uomo anziano in giacca e cravatta | alcune casse di nespole | la storia della foto

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 giugno 2019)di, una bilancia, unappoggiato al muro di una stretta viuzza. Lascattata da Francesco Mangialavori è diventata virale perché, come lui stesso ha scritto nella didascalia di accompagnamento, c’è “la dignità di und’altri tempi”. La dignità del Sud Italia, hanno aggiunto in molti. Quella di unche, solitario, aspetta qualcuno che si avvicini per comprare leappena raccolte in campagna. Laè stata realizzata il 20 giugno scorso a Civita, borgoCalabria con meno di 1000 abitanti. “La, la camicia, la salita in paese dopo la campagna… La dignità di und’altri tempi”, si legge nella didascalia. L'articolo Unindi: ladiventata virale proviene da Il Fatto Quotidiano.

