LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | spadisti eliminati ai quarti dall’Ungheria Attesa

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.32 on riesce la rimonta a Fichera, vince l’Ungheria 33-28. 12.23 In pedana Fichera contro Redli. 12.22 Ungheria in vantaggio 23-18 quando manca soltanto l’ultimo assalto. 12.18 Ora in pedana Garozzo contro Berta. 12.17 Allunga l’Ungheria: 20-16 dopo sette assalti. 12.13 Tocca ora a Santarelli contro Siklosi. 12.12 L’Ungheria conduce 15-14 al termine del sesto assalto. 12.07 Fichera è stato sostituito da Cimini. 12.06 Ora Fichera contro Berta. 12.05 Italia avanti 13-12 dopo 5 assalti. 12.01 Ora Santarelli contro Redli. 12.00 Italia avanti 10-9 dopo quattro dei nove assalti. 11.56 Ora Garozzo contro Siklosi. 11.55 Si torna in parità sul 6-6 al termine del terzo assalto. 11.51 Tocca ora a Santarelli contro Berta. 11.50 Al termine del secondo assalto Italia avanti 5-3. 11.47 Giallo per entrambi. Azione ...

InterCLAzionale : RT @OA_Sport: LIVE Scherma, Europei 2019 in DIRETTA: venerdì 21 giugno, tocca al Dream Team nel fioretto femminile; spadisti per il podio h… - usatoscherma : RT @OA_Sport: LIVE Scherma, Europei 2019 in DIRETTA: venerdì 21 giugno, tocca al Dream Team nel fioretto femminile; spadisti per il podio h… - OA_Sport : LIVE Scherma, Europei 2019 in DIRETTA: venerdì 21 giugno, tocca al Dream Team nel fioretto femminile; spadisti per… -