A Hong Kong migliaia di persone stanno manifestando per ottenere la definitiva

Quanta chiesa c'è nella piazza di Hong Kong : Roma. Durante le manifestazioni degli ultimi giorni a Hong Kong era impossibile non notare una scritta, che tornava di frequente sulle magliette nere dei ragazzi e sui cartelli: “Sing Hallelujah to the Lord”. Ma che c’entra il Signore con l’emendamento alla legge sull’estradizione – poi sospeso a te

Hong Kong : proteste davanti a Parlamento : 5.52 Centinaia di persone si sono ritrovate oggi davanti al Parlamento di Hong Kong accogliendo la chiamata alla mobilitazione di otto gruppi pro-democrazia, in gran parte rappresentati da studenti. Secondo i media locali, la nuova protesta punta al ritiro della legge sulle estradizioni in Cina (il cui dibattito è stato solo sospeso dalla governatrice Carrie Lam) e a un'indagine sui metodi duri usati dalla polizia mercoledì quando, per ...

Heather Parisi/ Foto : 'A Hong Kong non ci sono distinzioni di...' : Heather Parisi si gode la nuova vita accanto al marito e ai figli: 'A Hong Kong non ci sono distinzioni di...', Techetechete,.

Hong Kong blocca i siti hot per spingere le persone in piazza : La lunga protesta di Hong Kong corre in rete per coinvolgere quanti più manifestanti. Se l’amore non conosce bandiere politiche il porno sì. Fintantoché che i canali internet pornografici sono diventati il luogo dove raccogliere un'altra consistente fetta di manifestanti, attraverso l’escamotage del blocco delle trasmissioni pornografiche.-- Le giornate di protesta a Hong Kong non accennano a terminare; anzi per incentivare nuovi ...

A Hong Kong la nonviolenza mette in ginocchio un regime liberticida : Alla fine la “governatrice” Carrie Lam si è scusata con tutti i cittadini di Hong Kong e ha sospeso, parrebbe a tempo indeterminato, il disegno di legge che avrebbe consentito alla Repubblica popolare cinese di poter estradare a piacimento chiunque, anche nelle zone a statuto speciale, fosse ritenuto colpevole di una violazione della legge cinese.Il problema della certezza del diritto in merito all’armonizzazione delle ...

È il giorno delle "scuse" al popolo di Hong Kong. Ma la governatrice resta in sella : Carrie Lam, governatrice di Hong Kong, si è assunta “la gran parte delle responsabilità” per il caos scoppiato in seguito alle proteste contro la legge che facilita l’estradizione in Cina per i sospettati.“Ho riflettuto profondamente su tutto quanto è accaduto” rilevando “le lacune nel processo di comunicazione” della legge criticata con manifestazioni “pacifiche: mi ...

La leader di Hong Kong si è scusata di nuovo per le tensioni nate a causa del contestato emendamento sull’estradizione in Cina : Martedì la leader di Hong Kong, Carrie Lam, si è scusata nuovamente per la gestione delle tensioni nate dopo la presentazione del contestato emendamento sull’estradizione in Cina, che nelle ultime due settimane ha provocato proteste e violenze in città. Lam

Hong Kong - la Cina tenta di scardinare il motto “Un Paese due sistemi” e riprendersi il Porto Profumato : Non si placa l’ira degli HongKonghesi per la controversa legge sull’estradizione che consentirebbe al governo dell’ex colonia britannica di consegnare i sospetti alla Cina comunista. Circa 2 milioni di persone hanno protestato per il secondo weekend di fila in quella che è stata definita dalla Bbc la mobilitazione di massa più numerosa nella storia di Hong Kong. Le rimostranze si sono svolte pacificamente ma in un clima di ...

Pechino arretra davanti alla mobilitazione di Hong Kong : Centinaia di migliaia di persone continuano a chiedere la piena autonomia del territorio. Il faccia a faccia con il potere semi-imperiale cinese durerà a lungo. Leggi

Pechino arretra davanti alla mobilitazione Hong Kong : Centinaia di migliaia di persone continuano a chiedere la piena autonomia del territorio. Il faccia a faccia con il potere semi-imperiale cinese durerà a lungo. Leggi

Hong Kong - liberato lo studente leader del “movimento degli ombrelli” : “Ora si dimetta la governatrice” : “Dopo aver lasciato il carcere combatterò con tutti i cittadini di Hong Kong contro questa malvagia legge sulle estradizioni in Cina”. Sono state queste le prime parole dopo essere stato scarcerato di Joshua Wong, uno degli studenti leader del “movimento degli ombrelli” che nel 2014 bloccò la città per 79 giorni. Lo studente si unirà alle proteste dei cittadini Hong Kong che da giorni si oppongono a una legge sulle ...

È stato scarcerato dopo un mese l’attivista di Hong Kong Joshua Wong : È stato scarcerato dopo un mese l’attivista di Hong Kong Joshua Wong, che nel 2014 guidò le grandi proteste di Hong Kong diventate famose come “movimento degli ombrelli”. Wong, che era in carcere per una condanna per oltraggio alla corte

Hong Kong - le proteste non si fermano : 7.33 Proseguono le proteste a Hong Kong. Dopo lo sgombero delle vie del centro da parte della polizia, i manifestanti si stanno spostando vicino le sedi istituzionali in vista delle manifestazioni in programma oggi, tra cui lo sciopero generale di lavoratori, insegnanti e studenti. Riaprono le strade intorno all'Assemblea legislativa e agli edifici govertivi, dopo la marcia di protesta di ieri che ha visto la partecipazione di 2 milioni di ...

Hong Kong - polizia inizia lo sgombero : 4.20 polizia e manifestanti di nuovo faccia a faccia a Hong Kong.Le autorità hanno disposto lo sgombero dalle strade di poche centinaia di attivisti rimasti vicino alla sede del governo durante la notte, dopo la manifestazione di ieri. Molti manifestanti sono dotati di maschere antismog e altre protezioni in caso di un possibile uso di lacrimogeni Gli attivisti hanno respinto le scuse dalla governatrice di Hong Kong, Carrie Lam per come ha ...