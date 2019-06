NBA – James Harden e Chris Paul ai ferri corti | polveriera Rockets | “stai zitto e

Finals NBA – Lite fra Lowry e un tifoso Warriors : il commento di LeBron James è una dura lezione di stile e rispetto! : LeBron James ha affidato ad un post Instagram il suo commento in merito alla Lite avvenuta fra Kyle Lowry e un tifoso dei Golden State Warriors. Il ‘Re’ ha condannato il gesto con durezza La Lite fra Kyle Lowry e un tifoso dei Golden State Warriors, indentificato poi in un azionista della franchigia campione NBA in carica, è diventato l’argomento di discussione principale delle Finals NBA. L’episodio ha macchiato lo ...

NBA – LeBron James e le lamentele su Luke Walton alla vigilia della nuova avventura con i Lakers : LeBron James non voleva Luke Walton come allenatore dei Lakers già prima di iniziare la sua nuova avventura a Los Angeles: l’indiscrezione La stagione 2018-19 di NBA è stata caratterizzata, ad inizio anno sportivo, dall’addio di LeBron James a Cleveland, per iniziare una nuova avventura con i Los Angeles Lakers. Il cestista americano non è riuscito nel suo intento di trascinare la squadra ai playoff, ma è riuscito comunque a ...

NBA – Il figlio di LeBron James sbarca sui social - offese al sesso femminile e riferimenti alla droga : boom di critiche per Bronny : Il figlio di LeBron James sbarca sui social, ma i suoi post scatenano le polemiche: Bronny duramente attaccato “Accogliete tutti su Instagram l’erede al trono Bronny! Tre anni fa ho promesso che nell’estate del 2019 gli avrei concesso di avere un profilo personale. Il tempo vola, ecco Bronny!“, queste le parole di LeBron James di pochi giorni fa, per dare il benvenuto sui social al figlio 14enne. Lo sbarco su ...

Playoff NBA – Kyle Lowry emozionato : “prima volta alle Finals in 13 anni. Finalmente LeBron James non si è messo di mezzo” : Kyle Lowry approda alle Finals NBA per la prima volta in 13 anni: il playmaker dei Toronto Raptors svela tutta la sua gioia Dopo 13 anni passati nella lega, 7 dei quali con la maglia dei Raptors, Kyle Lowry è riuscito ad approdare alle NBA Finals. Il playmaker di Toronto ha messo insieme 17 punti, 8 assist e 5 rimbalzi risultando decisivo in Gara-6 contro i Milwaukee Bucks, aiutando i compagni a raggiungere le Finals. Intervistato nel post ...

Mercato NBA – Lakers - LeBron James versione gm : primi contatti con Kawhi Leonard e Jimmy Butler : LeBron James svolgerà un ruolo di primo piano nel Mercato dei Los Angeles Lakers: primi contatti con Kawhi Leonard e Jimmy Butler in vista della free agency Archiviata una stagione tutt’altro che positiva, i Los Angeles Lakers stanno studiando le mosse giuste per la free agency estiva. Dopo l’addio di Magic Johnson, il gm Rob Pelinka dovrà confrontarsi direttamente con la dirigenza dei Lakers ma un ruolo di primo piano nel ...

Il campione NBA James Harden testimonial per Adidas : su Facebook lo riempiono di insulti : “Ma questo chi è? Quello che smaltisce i vostri rifiuti?”. Questo è uno dei tanti insulti presenti nei commenti sotto all’ultimo post dell’Adidas. Il marchio tedesco, che celebra i 70 anni di attività, ha pubblicato su Facebook la foto con il suo pagatissimo testimonial (200 milioni di dollari per sei anni di sponsorizzazione): il campione dell’Nba James Harden. Il giocatore statunitense ...

Playoff NBA – Antetokounmpo sincero : “ad Est senza LeBron James il cammino verso le Finals è apertissimo” : Giannis Antetokounmpo, autentico dominatore della Eastern Conference, ammette che il percorso dei Bucks è stato facilitato dall’assenza di LeBron James Giannis Antetokounmpo ha guidato i suoi Milwaukee Bucks in testa alla regular season della Eastern Conference, per poi portarli, con 8 vittorie e 1 sola sconfitta, dritti alla finale di Conference contro i Raptors. Per ora, le prime due gare contro Kawhi Leonard e compagni hanno premiato ...

Draft Lottery NBA – Lakers fortunati - LeBron James commenta : “scelta numero 4? Beautiful!” : I Lakers pescano la pick numero 4 al Draft nonostante avessero più possibilità di ottenere la 11: LeBron mostra la sua gioia sui social Dopo tante notizie negative, i Los Angeles Lakers hanno ricevuto un sorriso dalla fortuna. La franchigia losangelina ha pescato la pick numero 4 durante la Draft Lottery (probabilità 2.8%) pur avendo più possibilità di prendere la 11 (77.6%). Un episodio fortunato che permetterà ai Lakers di selezionare ...

Mercato NBA – Pazza idea fra Lakers e Sixers : possibile lo scambio LeBron James-Ben Simmons : Gli ultimi rumor di Mercato NBA parlando di una possibile trade fra Lakers e Sixers riguardante LeBron James e Ben Simmons: lo scambio è davvero possibile? Con i Playoff che si avviano verso le fasi più calde, le squadre ‘costrette’ ad assistere dal divano alle Finali di Conference e alle successive Finals, possono distrarsi con il Mercato. Mentre i gm pianificano la nuova stagione, monitorano i free agent e pensano alle ...

NBA – Clamoroso in casa Lakers : Jeanie Buss sta pensando di cedere LeBron James! [VIDEO] : Dopo il mancato arrivo di Tyronn Lue, Jeanie Buss potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di cedere LeBron James In casa Lakers la situazione non è delle migliori. Il malcontento per non essere arrivati ai Playoff NBA si fa ancora sentire e sono già saltate diverse teste ‘responsabili’ di questo fallimento, da coach Luke Walton al plenipotenziario Magic Johnson. Il prossimo che potrebbe lasciare L.A. potrebbe essere ...

Playoff NBA - James Harden finisce sotto accusa : è scomparso nel quarto quarto : L'anno scorso il rammarico di Houston si è chiamato Chris Paul, infortunatosi a 22 secondi dalla fine di gara-5 della finale di conference contro Golden State, e quindi costretto a saltare sia la ...

NBA - da LeBron James a Nowitzki la rimonta del Liverpool conquista la lega : ... "YOU'LL NEVER WALK ALONE", anche qui fatto seguire da una serie interminabile di punti esclamativi, a riassumere tutto lo stupore per l'impresa di un grande uomo di sport come Kerr. E anche dalla ...

NBA – LeBron James svela : “dimissioni Magic Johnson? Non sapevo nulla - mi ha tenuto all’oscuro ma non mi sarei opposto” : LeBron James tenuto all’oscuro delle dimissioni di Magic Johnson: il numero 23 dei Lakers svela il modo clamoroso in cui è venuto a conoscenza della vicenda Nelle scorse settimane, le dimissioni di Magic Johnson sono arrivate come un fulmine a ciel sereno. L’addio dell’uomo che ha creato l’odierno roster dei Lakers é solo l’ultima notizia negativa nella stagione dei losangelini, conclusa senza Playoff. Magic é stato colui che ha ...

NBA - LeBron James e il retroscena dell'addio di Magic Johnson : 'Nessuno mi ha detto nulla' : I Lakers al momento devono ripartire da zero. Ancora senza allenatore, con la dirigenza a pezzi e un roster da rimettere in piedi la prossima estate dopo il mancato accesso ai playoff. Non esattamente ...