Gli enzimi capaci di convertire il gruppo sanguigno da A a 0 il donatore universale

(Di martedì 18 giugno 2019) (immagine: Getty Images) Da A a 0, grazie a un batterio fecale. O, meglio, grazie a una coppia di suoi, che i ricercatori dell’Università della British Columbia hanno scoperto essere molto efficienti nell’antigene A presente sui globuli rossi dell’omonimoin antigene H, tipico del0. Secondo gli autori dell’articolo pubblicato su Nature microbiology, il nuovo sistema potrebbe costituire una soluzione alla mancanza di donatori universali. I gruppi sanguigni In linea di massima esistono quattro gruppi sanguigni: A, B, AB e 0. Ciò che li distingue è la presenza (o assenza) sulla superficie dei globuli rossi (o eritrociti) di diverse molecole di zucchero. Questi zuccheri sono chiamati antigeni perché sono molecole che possono essere riconosciute dalle cellule del sistema immunitario, che in questo modo riesce a distingue tra ciò che appartiene ...

