Zingaretti | il segretario tristeNel Pd tribù pronte alla mattanza

Csm - il segretario Pd Zingaretti : “Lotti e Ferri si devono dimettere? Per ora non ci sono indagati” : Alla presentazione del rapporto annuale dell’Anticorruzione alla Camera dei deputati, tante le personalità politiche e non presenti e tra queste sia il procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo, che preferisce non parlare con i giornalisti, sia il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti. Anche se il neoparlamentare europeo Roberti, ex Procuratore nazionale antimafia abbia esortato i vertici a ‘condannare i comportamenti ...