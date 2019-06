LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 17 giugno - si parte con fioretto maschile e sciabola femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della prima giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di Scherma. Comincia a Dusseldorf la rassegna continentale e a scendere in pedana per primi saranno i fiorettisti e le sciabolatrici. Sarà, dunque, un esordio subito importante per l’Italia, che punta a conquistare più di una ...

Scherma - Europei 2019 : il programma di oggi e gli avversari degli azzurri. Fari puntati su fiorettisti e sciabolatrici : Cominciano oggi gli Europei di Scherma. A Dusseldorf si apre dunque la manifestazione continentale e a scendere in pedana per primi saranno i fiorettisti e le sciabolatrici. Subito una prima giornata importante per l’Italia, che punta a conquistare più di una medaglia, compresa quella del metallo più prezioso. C’è ovviamente grande attesa per la prova del fioretto maschile. Un quartetto formidabile con quattro atleti nelle prime otto ...

Scherma - Europei 2019 oggi : programma - orari e tv (lunedì 17 giugno). Tutti gli azzurri in gara : oggi (lunedì 17 giugno) si svolgerà la prima giornata di gare degli Europei 2019 di Scherma a Düsseldorf (Germania). Questa rassegna continentale si aprirà con gli assalti individuali di due armi: fioretto maschile e sciabola femminile. I riflettori in casa Italia saranno puntati sul fioretto, con quattro atleti Tutti in grado di ambire alle medaglie: il campione del mondo Alessio Foconi, quello olimpico Daniele Garozzo, oltre a Giorgio Avola e ...

Scherma - Europei 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da lunedì 17 a sabato 22 giugno si svolgeranno a Düsseldorf (Germania) gli Europei 2019 di Scherma. Terminata la regular season della Coppa del Mondo, i migliori atleti del circuito torneranno a sfidarsi in pedana per conquistare il titolo continentale. L’Italia lo scorso anno portò a casa otto medaglie e gli azzurri sono pronti ad essere nuovamente grandi protagonisti. Il programma delle gare si articolerà su sei giornate, le prime tre saranno ...

Elisa Di Francisca/ Prima degli Europei di Scherma l'intervista TV - Belve - : Elisa Di Francisca sarà ospite di 'Belve' in onda nella seconda serata sul canale Nove, l'intervista di Francesca Fagnani.

Scherma - Europei 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. L’importanza delle prove a squadre in chiave Tokyo 2020 : Gli Europei di Scherma previsti a Dusseldorf da lunedì a sabato prossimo rappresentano un primo vero banco di prova importante in ottica Tokyo 2020, tenendo conto del fatto che la qualificazione passerà soprattutto dalla prova a squadre per avere il numero massimo di atleti presenti in Giappone pure a livello individuale. Ma attenzione: la vera svolta si potrà avere solamente ai Mondiali di Budapest, che assegneranno un punteggio molto più alto ...

Scherma - Europei 2019 : i favoriti del fioretto maschile. Chi può battere gli azzurri? : L’Italia punta ad essere nuovamente assoluta protagonista nel fioretto maschile agli Europei 2019 di Scherma. Nella gara che aprirà la rassegna continentale di Düsseldorf (Germania) i nostri portacolori partiranno come principali favoriti della gara individuale e c’è la concreta possibilità di vedere per il terzo anno consecutivo due azzurri salire sul podio. I riflettori saranno puntati ovviamente su Alessio Foconi, campione del mondo in carica ...

Scherma - Europei 2019 : i favoriti del fioretto maschile. L’Italia schiera un poker d’assi ed è la nazione da battere : Sgombriamo il campo da equivoci: sarà l’Italia la nazione da battere agli imminenti campionati Europei di Dusseldorf nel fioretto maschile. Perché? Perché può schierare quattro atleti tra i primi 8 del ranking, perché è la nazione che ha conquistato più titoli Europei a livello individuale dal 1981, perché il solo Cassarà ne ha vinti quattro dal 2002 e perché nella ‘stagione regolare’ di Coppa del Mondo ha conquistato 3 tappe e ...

Scherma - Europei 2019 : i favoriti della sciabola maschile. Max Hartung a caccia del terzo titolo consecutivo - l’Italia punta su Luca Curatoli : Agli Europei 2019 di Scherma il tedesco Max Hartung andrà a caccia del terzo titolo consecutivo nella sciabola maschile. A Düsseldorf, nella gara che si svolgerà mercoledì 19 giugno, il 29enne di Dormagen partirà come principale favorito, considerando i risultati stagionali e anche il fattore casa, visto che avrà il completo supporto del pubblico. Hartung è stato infatti grande protagonista in Coppa del Mondo, centrando due successi, a Madrid e ...

Scherma : Europei 2019 - le favorite della sciabola femminile. Non solo Kharlan e Velikaya. Italiane pronte al “colpaccio” : Delle ultime undici edizioni, loro ne hanno vinte nove, in combo: solamente le sorprese Kormilitsyna (2010, Lipsia, tra l’altro proprio in Germania) e Kakhiani (giornata della vita a Tbilisi, 2017) sono riuscite a conquistare il titolo europeo individuale di sciabola femminile, dal 2008, senza chiamarsi o Sophia Velikaya, dalla Russia con classe, o Olga Kharlan, dall’Ucraina con furore. Le due più grandi fuoriclasse dell’ultimo ...

Scherma - Europei 2019 : le favorite della spada femminile. Lehis per il bis - Navarria - Popescu e Kolobova la sfidano : Quattro grandi pretendenti al titolo nella spada femminile agli Europei 2019 di Scherma, che si svolgeranno a Düsseldorf (Germania) da lunedì 17 a sabato 22 giugno. In quest’arma ci attende una grande sfida per la vittoria, con quattro atlete che hanno lasciato il segno in questa stagione di Coppa del Mondo e partiranno quindi come favorite. Partiamo dall’estone Katrina Lehis, che punterà a bissare l’oro dello scorso anno. L’unico podio ...

Scherma - Europei 2019 : i favoriti della spada maschile. Borel per il poker - gli azzurri cercano la prima vittoria stagionale : La manifestazione ha fatto fatica a trovare la sua collocazione e il suo sbocco ideale, ma oggi, diremmo in realtà dal nuovo millennio, è davvero l’antipasto gustoso del Mondiale. Il campionato Europeo di Scherma scatterà lunedì prossimo a Dusseldorf, si svolgerà dal 17 al 22 giugno presso il padiglione fieristico della capitale della Renania-Vestfalia, e rappresenta l’ennesimo step nel percorso di qualificazione olimpica ai Giochi ...

Scherma - Europei 2019 : i convocati dell’Italia. Presenti Elisa Di Francisca ed Arianna Errigo : Da lunedì 17 a sabato 22 giugno si terranno a Düsseldorf (Germania) gli Europei 2019 di Scherma. Terminata la regular season della Coppa del Mondo, i migliori atleti del circuito torneranno a sfidarsi in pedana per conquistare il titolo continentale. L’Italia lo scorso anno portò a casa otto medaglie e gli azzurri sono pronti ad essere nuovamente grandi protagonisti, volendo confermare la grande tradizione di questa specialità in ambito ...

Scherma – Verso gli Europei 2019 : ufficializzati gli azzurri per Dusseldorf : ufficializzati gli azzurri convocati per gli Europei di Scherma 2019 in programma a Dusseldorf Sono state ufficialmente diramate questo lunedì le convocazioni per la delegazione azzurra che rappresenterà l’Italia ai Campionati Europei Dusseldorf 2019. La rassegna continentale si svolgerà da lunedì 17 a sabato 22 giugno presso il padiglione fieristico della capitale della Renania-Vestfalia e rappresentano l’ennesimo step del ...