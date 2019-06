La moglie denuncia la scomparsa del marito | anni dopo il figlio trova i resti in una

«C’è un uomo morto in strada» - la moglie aveva denunciato la sua scomparsa : Tragedia ieri pomeriggio a Palermo. Il corpo di un uomo è stato ritrovato su Monte Grifone, tra Monreale e Palermo, nelle vicinanze del quartiere Villagrazia. La moglie aveva denunciato la sua scomparsa nel corso della mattina di ieri. Il corpo senza vita dell’uomo è stato scoperto nei pressi di via Barresi da una squadra di vigili del fuoco che rientravano dall’attività di spegnimento di un incendio. Non sono state ancora rese ...

Tenta soffocare moglie e poi scappa con figlio. Denunciato un albanese : Aurora Vigne È successo a Trieste. I militari giunti sul posto hanno per prima cosa prestato i primi soccorsi alla donna che presentava evidenti ferite al volto e al collo Ha Tentato di soffocare la moglie davanti ai figli minorenni e poi è scappato con uno di loro. Così è stato arrestato un albanese per maltrattamenti in famiglia e stalking a Trieste. L'episodio è avvenuto mercoledì scorso. Ecco come è andata. Ai carabinieri della ...

Udine - minacciata di morte su Fb da moglie del suo amante. Denunciati due coniugi : Rachele Nenzi È successo tutto su Facebook. La donna ha avuto una relazione sentimentale con l'uomo coniugato e quando la moglie ha scoperto tutto ha iniziato a minacciarla minacciata di morte e diffamata su Facebook. È questo quanto accaduto a una donna albanese di 30 anni residente a Udine. La donna ha avuto una relazione sentimentale con un uomo coniugato residente anche lui nella città friulana. La situazione è precipitata quando ...

Spia il marito online e chiede il divorzio. Lui la denuncia - moglie a processo : Sospettava che il marito la tradisse, e per scoprirlo ha escogitato un sistema degno di una hacker: una quarantenne di Riese Pio X, in Veneto, ha pazientemente raccolto le prove della storia extraconiugale del marito Spiando le chat che aveva con un'altra donna del suo cloud. Quando ha deciso di passare alle vie di fatto, facendo sapere all'uomo di essere intenzionata a separarsi con addebito, si è ritrovato denunciata dal marito per violazione ...

Napoli choc - ladri in casa Sepe : la denuncia sui social della moglie : Ore agitate per Luigi Sepe e il resto della famiglia. La casa napoletana del portiere ancora di proprietà del club azzurro è stata infatti svaligiata questa notte nel più...

Palermo - la moglie ha il Reddito di Cittadinanza - il marito lavora in nero : denunciati : I carabinieri della stazione di Acqua dei Corsari, nel palermitano, hanno scoperto altri due furbetti del Reddito di Cittadinanza. Si tratta, secondo quanto riferiscono i militari, di un uomo di 35 anni e di una donna di 30, rispettivamente marito e moglie. Durante i controlli, è emerso che la donna percepiva normalmente il Reddito di Cittadinanza: 1.050 euro, questa sarebbe la somma che l'Esecutivo le avrebbe già corrisposto. Purtroppo il ...

Brian Austin Green denuncia la moglie Megan Fox per via di Beverly Hills 90210 : “La sua è una grave mancanza” : Per la serie anche i ricchi piangono sembra che il revival di Beverly Hills 90210 stia portando a galla una serie di fantasmi e problemi che in questi mesi e in questi anni non avevamo mancato immaginato. Questa volta la rivelazione o, meglio, la denuncia arriva da Brian Austin Green, l'amato David Silver della serie, e riguarda la bella moglie Megan Fox. L'attrice non ha bisogno di presentazioni ma quello che non sapevamo di lei è che ha ...

Rimini - moglie denuncia il marito : 'Vuole avere sempre rapporti e mi tratta male' : La vicenda si è verificata a Rimini, dove una giovane donna sudamericana di soli 27 anni ha denunciato il marito, un imprenditore di 52 anni. Secondo quanto da lei raccontato alle autorità locali, il consorte pretenderebbe in maniera troppo frequente ed insistente di avere rapporti intimi con lei, oltre a maltrattarla in maniera fisica e verbale. L'uomo accusato è appunto un 52enne di Rimini che ha una figlia con la signora in questione. ...

VINCENT LAMBERT : moglie denuncia GENITORI/ Eutanasia - Chiesa "continuare assistenza" : MOGLIE VINCENT LAMBERT DENUNCIA i GENITORI: Corte d'Appello di Parigi lo 'salva' da medici: Eutanasia, la decisione spetterà al comitato Onu. Appello Papa

