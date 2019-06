Alessia Marcuzzi e la vacanza extralusso con la figlia Mia

(Di lunedì 17 giugno 2019), lacon laè da sogno. La bella conduttricesi è concessa unaextra lusso con laMia, nata dalla sua relazione con Francesco Facchinetti. La conduttrice dell’Isola dei famosi non ha mai nascosto la sua grande passione per i viaggi e ha deciso di passare l’estate in giro per il mondo. La sua voglia di scoprire nuovi posti è enorme e lei ce la mette tutta per girare il più possibile (beata lei che se lo può permettere).Come meta del suo attuale viaggio ha scelto la Puglia. In particolare, insieme allaMia (che le assomiglia tantissimo), è andata a Fasano, in provincia di Brindisi. Le due alloggiano in un resort meraviglioso, un luogo dal fascino tutto italiano che vanta camere che, in alta stagione, possono arrivare a costare anche oltre 1000 euro a notte. Sì,si tratta bene. E la sua bambina è davvero molto fortunata. Avete mai sentito parlare di Borgo Egnazia? Allora andatevi a guardare qualche foto. Tanta invidia…