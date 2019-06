Violenta grandinata in Francia | vetri auto sfondati e danni ingenti

Violenta grandinata in Romania : macchine distrutte ed edifici danneggiati : Come vi abbiamo già raccontato e illustrato in questo articolo di poco fa, violenti temporali hanno colpito nel primo pomeriggio di oggi varie zone della Romania. Un temporale particolarmente...

Maltempo : Violenta grandinata su Roma : Una violenta grandinata si è abbattuta pochi minuti fa su Roma: il fenomeno segue i temporali che già questa mattina avevano provocato disagi e allagamenti che avevano richiesto diversi interventi sia da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale che dei vigili del fuoco. A causa del Maltempo diverse strade non sono percorribili, mentre è stato riaperto il sottopasso di via Appia Nuova all’altezza dell’aeroporto di ...

Maltempo - paura a Milano per una Violenta grandinata : allerta in tutta Italia : Peggioramento in vista delle condizioni meteo, con piogge e temporali soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centro-meridionali. In arrivo anche un deciso rinforzo dei venti e un forte...

Maltempo Salento : Violenta grandinata in zona Negroamaro : Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio in alcuni comuni del Nord Salento. Sono stati colpiti soprattutto Salice salentino, Guagnano, Campi, Novoli e Veglie. Il fenomeno atmosferico è durato una decina di minuti coprendo di bianco strade e campagne. Si temono danni per i vigneti del Negroamaro che si estendono nella zona. L'articolo Maltempo Salento: violenta grandinata in zona Negroamaro sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo - il lungo weekend di maltempo invernale è già iniziato : Violenta grandinata a Milano - tornado a La Spezia [FOTO e VIDEO] : Meteo – E’ già iniziato il lungo weekend di maltempo invernale: piove su gran parte d’Italia e le temperature sono in netto calo come se fossimo di nuovo in pieno inverno. A Milano s’è verificata una violenta grandinata che ha fatto piombare la colonnina di mercurio ad appena +13°C in pieno giorno, imbiancando vaste aree della città. Al largo di La Spezia un’imponente tromba d’aria ha spaventato gli ...