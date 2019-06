Terremoto in Friuli | nuova scossa a Tolmezzo | magnitudo 3 5

Scossa di Terremoto avvertita in Friuli - epicentro a Tolmezzo [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.5 si è verificato a 1 km sud da Tolmezzo (Udine), alle 06:12:46, ad una profondità di 1 km. L’evento, avvertito dalla popolazione, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto avvertita in Friuli, epicentro a Tolmezzo [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Friuli - il Sindaco di Tolmezzo : “Molto forte - ma cortissimo” : Il Terremoto è stato “percepito molto forte ma cortissimo, tanto che poteva essere confuso con una esplosione”. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il Sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo poco dopo la scossa con epicentro tra Tolmezzo e Verzegnis verificatasi alle 15.57. Il primo cittadino era in municipio. “Assieme al comandante della Polizia locale” il Sindaco spiega di aver “richiamato i vigili che ora fanno ...

Forte scossa di Terremoto in Friuli : paura in provincia di Udite - l’Ingv fa il punto della situazione : Alle ore 15:57 italiane del 14 giugno 2019 un evento sismico di magnitudo Ml 4.0 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell’Ingv 1 km a nord di Verzegnis (provincia di Udine) ad una profondità di 5 chilometri. L’evento è stato localizzato nella provincia di Udine nelle vicinanze dei comuni di Verzegnis e Tolmezzo. Nella tabella i comuni entro 10 km dall’epicentro. L’area interessata dall’evento sismico di questo pomeriggio è ...

Forte scossa di Terremoto in Friuli Venezia Giulia : epicentro a Tolmezzo - paura da Udine a Trieste [MAPPE e DATI] : Una scossa di terremoto è stata registrata poco fa in Friuli. La scossa, di magnitudo 4.0, è stata localizzata Verzegnis, in provincia di Udine. L’epicentro si trova a pochi Km da Tolmezzo, mentre l’ipocentro a soli 4.7 Km di profondità. L'articolo Forte scossa di terremoto in Friuli Venezia Giulia: epicentro a Tolmezzo, paura da Udine a Trieste [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto : scossa di magnitudo 3 in Slovenia - epicentro a 45 km dal Friuli : L'evento sismico secondo i rilievi del nostro istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è stato registrato precisamente alle ore 8:54, nei pressi della città di Ziri, nel nord-ovest della Slovenia, a circa 45 chilometri a Sud-Est di Drenchia, comune italiano al confine. Il Terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione locale,Continua a leggere

Terremoto Friuli - l’appello di Barbara : “Cerco la bimba ricoverata con me in ospedale nel 1976” : Nel giorno dell’anniversario del Terremoto del Friuli una donna che si chiama Barbara Beltrame ha scritto un post su Facebook poi rimbalzato tra social e giornali. È il suo ricordo del Terremoto e soprattutto di una bambina di 6 anni: “Aveva perso tutti sotto le macerie, le regalai il mio succo di frutta e i miei palloncini”.

Terremoto del Friuli : 43 anni fa il sisma che sconvolse il Triveneto : Sono trascorsi 43 anni da quel terribile 6 maggio 1976 che tanti di noi sicuramente ricorderanno. Alle ore 21.00 la terra tremò su gran parte d'Italia, soprattutto sul Triveneto dove un boato...

Terremoto in Friuli : il ricordo a 43 anni dal sisma che provocò mille morti e distrusse un terzo della Regione : Era la sera del 6 maggio 1976 quando poco dopo le 21 in Friuli la terra tremò e in pochi secondi tutto venne giù. Solo al mattino successivo si compresero le proporzioni della devastazione, tra case crollate e morti. L’Orcolat – in dialetto friulano “orco”, sinonimo di Terremoto– si era risvegliato. La stretta della solidarietà non tardo ad arrivare, subito centinaia di giovani friulani raggiunsero i luoghi colpiti dal sisma ...