Pomeriggio 5 | Barbara D' Urso un tassello fondamentale | il direttore di Canale

Pomeriggio 5 va in ferie : il direttore di Canale 5 ringrazia Barbara d’Urso : Pomeriggio 5 non va più in onda per l’estate: le parole del direttore di Canale 5 Pomeriggio 5 va in ferie: venerdì 14 giugno è andata in onda l’ultima puntata del contenitore pomeridiano condotto da Barbara d’Urso. Un programma che è ormai diventato un appuntamento quotidiano per molti italiani e che ha permesso a Mediaset […] L'articolo Pomeriggio 5 va in ferie: il direttore di Canale 5 ringrazia Barbara d’Urso ...

Brutte notizie per Barbara D’Urso (e i fan) : Mediaset sostituisce Pomeriggio 5 : Barbara D’Urso ha festeggiato da poco un altro successo. Poco dopo la chiusura del Grande Fratello 16, che per la cronaca ha vinto la giovanissima Martina Nasoni, mercoledì sera è andata in onda la tredicesima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’, che ha raggiunto 2.876.000 telespettatori, pari ad uno share del 19,4%. Su Rai Uno, invece, il film Un Matrimonio Da Favola ha totalizzato 2.568.000 telespettatori ed il 12,2% di share; mentre su Rai ...

Pomeriggio 5 - Barbara d’Urso finisce : Mediaset cambia programma : Barbara d’Urso va in ferie, Pomeriggio Cinque chiude: Mediaset cambia la programmazione Andrà in onda dopodomani, venerdì 14 giugno, l’ultima puntata della stagione 2018-2019 di Pomeriggio Cinque, il rotocalco della rete ammiraglia Mediaset firmato Videonews, condotto dall’instancabile Barbara d’Urso, che da lunedì prossimo, dunque, non sarà più in onda. E per rimediare all’assenza di Pomeriggio 5, come ogni anno ...

Barbara d’Urso fa una gaffe con Annalisa Minetti a Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso commette una gaffe con Annalisa Minetti E’ da poco terminata una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la seconda parte del programma è stata dedicata interamente al gossip. A parlare di questo argomento sono state invitate due coppie molto amate dal pubblico di Canale 5: Sergio Arcuri con la sua compagna in dolce attesa e Annalisa Minetti con il marito e sua figlia. In questa circostanza le due coppie, ...

Barbara D'Urso - gaffe a Pomeriggio 5 : sbaglia a lanciare la pubblicità e così non saluta : gaffe in diretta per Barbara D'Urso, la celebre conduttrice che tutti i giorni tiene compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset con Pomeriggio 5, il talk show campione di ascolti. Proprio nel corso della puntata trasmessa venerdì Pomeriggio in tv, abbiamo visto che la D'Urso è stata protagonista di un piccolo errore tecnico. La conduttrice, infatti, sul finire del programma ha lanciato nuovamente la pubblicità, senza sapere però che in ...

Pomeriggio 5 - Barbara d'Urso lancia la pubblicità (ma la puntata è terminata) (VIDEO) : Chiusura insolita quella andata in onda oggi a Pomeriggio Cinque. Barbara d'Urso, da sempre abituata a salutare il suo pubblico 'col cuore', stavolta ha dovuto fare a meno del suo solito congedo a causa di un errore capitato sul finale della puntata.La conduttrice al termine di una lunga intervista con il ministro degli Interni e Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini, dopo il consueto oroscopo del venerdì e i tutorial (rubrica fissa ...

GF16 - Michael Terlizzi criticato da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque : Michael Terlizzi è stato eliminato dalla casa del GF, Barbara D’Urso lo critica a Pomeriggio Cinque E’ appena terminata una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la seconda parte del programma è stata ampiamente dedicata a ciò che è successo ieri sera nella casa del Grande Fratello. Tanti gli ospiti invitati oggi da Barbara D’Urso a parlare del … Continue reading GF16, Michael Terlizzi criticato da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ...

Furto t-shirt - Marco Carta chiama in lacrime Barbara D’Urso. Il racconto in diretta a Pomeriggio 5 : Marco Carta è stato arrestato per un Furto di magliette venerdì sera ma l’arresto non è poi stato convalidato dal giudice. Mentre Carta e la donna uscivano dalla Rinascente di Milano, intorno alle 20.30 di venerdì sera, era scattato l’allarme e gli addetti alla sicurezza sono intervenuti. La donna (Fabiana Muscas, 53 anni, infermiera dell’ospedale Brotzu di Cagliari, per la quale è stato convalidato l’arresto eseguito dalla ...

Tina Cipollari contro Barbara d'Urso?/ 'GF 16? Non lo guardo' e su Pomeriggio 5... : Tina Cipollari contro Barbara d'Urso? In diretta a Uomini e Donne evita di citare Pomeriggio 5 e ammette 'Il Grande Fratello? Non lo guardo perché..'