Grande Barbara! Grandi Azzurre! È arrivata la stagione felice del raccolto

(Di domenica 9 giugno 2019) Scendere per strada, in questa domenica torinese di sole, caldo e qualche momento, persino poetico, di pioggia sottile. Entrare in un bar, in un quartiere popolare. Prendere un caffè. Ed assistere al miracolo. Ecco, finalmente, discutere di calcio e di nazionale. No, non sono impazzito. Nessuno parlava di Roberto Mancini e del netto 3-0 dell’Italia alla Grecia. E nemmeno di mercato: di Sarri alla Juve e di come potrebbe giocare Cristiano Ronaldo, eventualmente, con lui. Oppure del “desiderio” Messi per tanti nostri club.No. Niente di tutto questo. Tutti celebravano le nostre azzurre, per il 2-1 all’Australia della super celebrata Kerr. Tutti elogiavano le meraviglie di Barbara Bonansea e la sua fantastica doppietta. Tutti battevano le mani, con gioia e rispetto, alla nostra allenatrice, Milena Bertolini. E quanti complimenti per Sara Gama, per qualche ...

ilPostSport : L'Italia ha battuto 2-1 l'Australia nell'esordio ai Mondiali femminili, con una doppietta di Barbara Bonansea: è un… - RaiNews : #ItaliaAustralia 2-1. Grande protagonista l'attaccante juventina, ma la squadra c'è e fa sognare. Prossimo avversar…