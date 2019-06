Gf 2019 | Daniele confessa a tutti la promessa fatta a Gennaro prima del reality

GF 2019 - Martina Nasoni delusa da Daniele Dal Moro : l’amaro sfogo : Martina Nasoni esprime tutta la sua delusione per Daniele del Grande Fratello Ieri sera la concorrente del GF 16, Martina Nasoni, è riuscita ad arrivare alla finalissima, battendo Valentina. E in questa circostanza la ragazza si sarebbe aspettata una manifestazione di gioia da parte di Daniele Dal Moro. Difatti con quest’ultimo, per i pochi che non lo sapessero, ha avuto un piccolo flirt alcune settimane fa. Tuttavia il ragazzo è stato ...

Grande Fratello 2019, Taylor Mega fa ingelosire Martina Nasoni La storia tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni non è mai nata al Grande Fratello 2019, e questa è l'unica cosa che sappiamo per certo sul loro conto. Non abbiamo nessuna sicurezza invece su come si evolveranno le cose fino alla fine del reality show

Pentathlon - Coppa del Mondo Praga 2019 : nella staffetta mista Alessandra Frezza e Daniele Colasanti sono sesti : Si è conclusa la tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno di Praga: in Repubblica Ceca oggi è stata la volta della specialità non olimpica della staffetta mista, dove l’Italia, rappresentata dalla coppia formata da Alessandra Frezza e Daniele Colasanti, si è classificata al sesto posto. Vittoria della Gran Bretagna con 1486 punti, con un cospicuo vantaggio di 16″ sulla Germania, seconda (1470), mentre il terzo posto è strappato ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Praga 2019 : Daniele Colasanti e Gianluca Micozzi centrano la finale : Si sono disputate le qualificazioni maschili della tappa di Coppa del Mondo 2019 di Praga (Repubblica Ceca) e per i colori italiani la giornata è stata agrodolce, con due atleti che centrano la finale, mentre altrettanti vengono estromessi dalla gara. Raggiungono l’ultimo atto, che si disputerà nella giornata di domenica, Gianluca Micozzi e Daniele Colasanti, mentre sono stati eliminati Alessandro Colasanti e Matteo Cicinelli. Nel Gruppo A ...

Vladimir Luxuria, al Grande Fratello 2019 si diverte con Daniele Dal Moro Vi avevamo detto che l'arrivo di Vladimir Luxuria al Grande Fratello 2019 avrebbe regalato molte risate ai telespettatori, e infatti oggi è andato in onda un day time davvero divertente in cui si è visto la nota icona LGBT muovere i primi passi

Gf 2019, Martina e Daniele: quale futuro per i due gieffini? Martina Nasoni e Daniele Dal Moro continuano a far parlare di sé al Grande Fratello 2019 perché non si riesce ancora a capire cosa vogliono l'uno dall'altra, o meglio cosa vuole lui da lei visto che i sentimenti di Martina sono chiari a tutti.

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : nel trap misto Daniele Resca e Silvana Stanco trionfano allo shoot-off! : Si tinge d’azzurro la prova di chiusura della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo di Changwon, in Corea del Sud: Daniele Resca e Silvana Stanco trionfano nel trap misto nella prima circostanza in cui si applicano le nuove regole. Dopo le qualifiche infatti le prime due classificate sparano per la vittoria e la terza e la quarta per il gradino più basso del podio. Nella finalissima l’Italia di Daniele Resca e Silvana Stanco supera ...

GF 2019 - Martina Nasoni mette in crisi Daniele : lo sfogo di lui : Martina Nasoni e Daniele del Grande Fratello sempre più lontani Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, in queste prime settimane passate nella casa del GF 2019, sono diventati ben più di due semplici amici. Tuttavia il giovane concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso si è poi tirato un po’ indietro nei confronti di Martina, mandandola decisamente in confusione. Difatti quest’ultima ha continuato a chiedergli spiegazioni su ...

Grande Fratello 2019 indaga sul passato di Serena Rutelli e sulla questione “Daniele Interrante” : anticipazioni 6 maggio : Mancano poche ore alla messa in onda del Grande Fratello 2019 e i fan sono già in trepidante attesa di sapere chi sarà l'eliminato di questa sera e chi finirà in nomination dopo una lunga diretta. Al timone ci sarà come sempre Barbara d'Urso mentre al suo fianco prenderanno posto i suoi opinionisti di questa edizione ovvero Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Chi tra Cristian, Daniele, Kikò, Serena e Mila dovrà abbandonare la Casa? Lo ...

Grande Fratello 2019 - quinta puntata in diretta : arriva Daniele Interrante : Francesca De Andrè - Grande Fratello 2019 quinta puntata per il Grande Fratello 2019 e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, scatta il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: anticipazioni quinta puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Barbara D’Urso conduce la quinta puntata ...

Vela - Semaine Olympique Française 2019 : Daniele Benedetti e Marta Maggetti sprofondano in Medal Race e sono fuori dal podio : Dopo cinque giornate esaltanti di regate di flotta, l’Italia esce in maniera negativa dalle Medal Race che hanno chiuso il programma della 51esima Semaine Olympique Française, appuntamento di rilievo del calendario velistico internazionale disputato nella località francese di Hyeres. I due azzurri che potevano ancora sperare in un posto sul podio hanno faticato oltremodo nella prova decisiva, in ogni caso il bilancio non può che essere ...

Grande Fratello 2019, quale futuro per Martina Nasoni e Daniele Dal Moro? Se c'è una storia a senso unico di quelle che dimenticheremo non appena il Grande Fratello 2019 finirà, se non prima, questa è proprio quella tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro che stanno sempre insieme ma sembrano distanti anni luce l'uno dall'altra:

Vela - Semaine Olympique Française 2019 : Mattia Camboni rallenta ma è sempre in testa davanti a Daniele Benedetti! Quinta Marta Maggetti : La quarta giornata della Semaine Olympique Française 2019 è andata in archivio con lo svolgimento regolare di tutte le regate previste dal programma in quel di Hyeres, località francese balneare situata in Costa Azzurra. I migliori interpreti delle categorie RS:X e Laser si stanno sfidando nella 51esima edizione di una competizione molto importante per verificare la propria condizione in vista del prosieguo della stagione pre-olimpica, ...

Vela - Semaine Olympique Française 2019 : Daniele Benedetti sale al secondo posto alle spalle di Mattia Camboni - Marta Maggetti rimane quarta : Prosegue in maniera estremamente positiva il cammino degli azzurri alla Semaine Olympique Française 2019, appuntamento del calendario velistico internazionale in corso di svolgimento presso la località francese di Hyeres affacciata sul Mar Mediterraneo. Nella terza giornata di gare si sono disputate ancora tre regate nella classe RS:X, l’unica nella quale sono presenti atleti italiani, e due nelle classi Laser e Laser Radial. Archiviata la ...